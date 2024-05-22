中印尼嘉宾合影。人民网记者 李培松摄

人民网雅加达5月21日电 （记者李培松）5月21日，中国银行雅加达分行在雅加达成功举办了中印尼跨境人民币论坛暨双边本币结算推介会。

此次论坛邀请了中国银行总行以及中银香港相关专家，深入解读最新人民币政策、发展成果及应用场景。随着人民币国际化的持续深入推进及中印尼双边本币结算LCT机制下交易量的快速增长，中印尼两国经贸合作驶入了新的快速车道。本次论坛以“跨境人民币”为主题，深入浅出为现场及浙江分会场150余名企业及金融机构代表进行了阐述和展示。

中国银行总行交易银行部副总经理刘云飞在致辞中表示，中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，两国地缘相近、文缘相通、民间交流源远流长。中国是印尼最大的贸易伙伴、最大的出口目的国和进口来源国。强化本币在国际贸易和跨国结算中的使用，将进一步促进双边贸易、投资便利化，为中印尼务实合作孕育了更为广阔的空间。中国银行是历史最久、全球化综合化程度最高、网点布局最全的在印尼中资银行。未来，我们将继续当好服务中印尼经贸往来的桥梁，提供最优质的全球化综合化服务，助力印尼机构开拓中国市场，为企业及个人匹配人民币资产负债，帮助客户多元化资产配置、提高投资回报、共享中国机遇。

印中经济、社会与文化合作协会主席苏德嘉在致辞中表示，中印尼两国经济互补性强，当前中印尼贸易投资结算货币仍以美元为主。促进结算货币的多元化，提升人民币与印尼盾在双边贸易投资中的占比，将有助于降低企业汇兑成本、规避汇率风险。2021年9月，两国正式推出双边本币结算机制，此举是两国央行深化货币金融合作的重要里程碑，有助于形成印尼盾与人民币直接报价、扩大两国经贸往来中本币使用、促进贸易投资便利化。希望中国银行能够继续推动人民币国际化进程，促进印尼与中国市场互联互通。

印度尼西亚中国商会总会理事会主席薛宝华在致辞中表示，近年来，中国已经连续多年保持印尼最大的贸易伙伴地位，尤其是在经济领域取得显著成果。人民币在这一过程中所发挥的作用也日益显著。中国银行在促进中印尼贸易中起到了积极的推动作用。通过提供全方位的金融服务，不仅为企业提供了便捷的结算服务，如LCT机制的实施，更为双方在融资方面提供了有力的支持，推动了更多合作项目高效落地。

中国驻印尼大使馆经商处秘书刘鹏在致辞中表示，实践证明，进一步推进中印尼双边本币结算机制，具有坚实的市场基础和广阔的合作前景。两国央行和包括中国银行在内的两国商业金融机构，都在积极地推广这一机制，越来越多的两国企业正在了解、接受和运用这一机制，并实实在在地从中受益。

印尼央行国际司司长伊塔·维安蒂在致辞中回顾了全球、亚洲区域及印尼经济展望，阐述了印尼央行的利率政策及变化，充分肯定了本币结算的重要性。她表示，LCT机制推出以来，取得了一系列成就，但是仍面临着一些挑战，需要继续开发、培育和完善LCT机制，更好地发挥其积极作用。

印尼投资协调委员会司长卡霍·普尔诺莫在致辞中介绍了印尼投资的政策和机遇，回顾了中印尼双边贸易情况以及近几年中国企业投资印尼的情况。

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