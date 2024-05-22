新华社印度尼西亚巴厘岛5月21日电（记者孙磊）“2024大河文明对话-国际水文化研讨会”21日在印度尼西亚巴厘岛第十届世界水论坛期间举行，会议以“可持续的大河流域包容性文化：共创与共享”为主题，多国专家共商河流文化、生态、经济面临的机遇与挑战，共同探讨大河流域文化的可持续发展与包容性。

此次研讨会是2024南京长江文化国际传播活动的一部分。

联合国教科文组织东亚多部门地区办事处主任夏泽翰在致辞中表示，自去年以来，长江文化南京论坛在全球范围内产生了积极影响，人们看到保护水文化的极好案例，人们必须共同努力改善全球水资源管理。

联合国前副秘书长、联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆表示，中国在与水相关的绿色发展中向全球贡献了许多技术，期待当下全球重新发掘郑和从南京沿长江出发下西洋开展国际交流合作的精神，解决人类面临的共性问题。

中国水利部宣传教育中心主任王厚军介绍，中国坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚定不移推动水利高质量发展。希望各国深入挖掘水文化资源，联合开展水文化研究，传播治水智慧、治水经验。

研讨会上，多国代表围绕文化如何影响不同文明的河流管理、河流管理如何有助于实现可持续发展目标等议题展开探讨。此外，多位专家还分享了水文化研究、水资源管理等领域的案例。

第十届世界水论坛20日在印度尼西亚巴厘岛开幕，该论坛是目前水事领域规模最大的国际盛会，一般每三年举办一次。

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