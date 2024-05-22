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印尼阿拉扎大学孔子学院HSK（K）考试顺利举办

2024年05月22日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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部分考生与全体考务工作人员合影 阿拉扎大学孔子学院供图

部分考生与全体考务工作人员合影。阿拉扎大学孔子学院供图

人民网雅加达5月21日电 （记者李培松）5月19日下午，在印尼阿拉扎大学孔子学院举行的HSK（K）考试圆满结束。这次考试是阿拉扎大学孔子学院时隔4年之久首次恢复HSK（K）机网考试，共有17名来自雅加达、中爪哇、苏拉威西、德波、日惹等不同地区和城市的考生参加。尽管考位有限，但孔子学院克服困难，开放了从HSK三级到六级、从HSKK初级到高级的全部考试项目。

考试现场。阿拉扎大学孔子学院供图

考试现场。阿拉扎大学孔子学院供图

为了让考生熟悉考试环境和流程，阿拉扎大学孔子学院还在前一天进行了模拟考试。孔子学院中方院长王大昕对记者说：“为了使2024年HSK考试能够如期顺利举行，我们孔院做了精心准备，包括检查考场设备、调试网络、安装考试机、培训考务人员等。所有考务人员均通过了HSK考试管理认证考试。”

走出考场的考生美小雪接受了记者采访，她满怀期待地说：“我参加的是HSK四级和HSKK中级考试，阿拉扎孔院的老师很负责，考场环境也很安静。希望我能够顺利通过这次考试，这样我就能够有机会去中国或者去中国企业工作了！”

“今后，阿拉扎大学孔院还将开放更多考位，以便满足更多考生的HSK（K）考试需求。”孔院外方院长菲力表示。

(责编：于洋、杨牧)

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