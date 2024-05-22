人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

西班牙宣布无限期召回驻阿根廷大使

2024年05月22日08:39 | 来源：新华网
小字号

新华社马德里5月21日电（记者胡加齐）西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯21日宣布，无限期召回本国驻阿根廷大使玛丽亚·赫苏斯·阿隆索，以抗议阿根廷总统米莱访西期间针对西班牙首相桑切斯及其夫人所发表的不当言论。

阿尔瓦雷斯当天在桑切斯主持的部长会议后举行的新闻发布会上说，西班牙驻阿根廷大使19日被召回进行磋商，并将“最终留在马德里”，理由是米莱在马德里的一场集会上称桑切斯首相夫人“腐败”，同时拒绝公开道歉。

阿尔瓦雷斯此前曾在电视讲话中说，“一名外国现任总统在访问西班牙期间侮辱西班牙和首相，这令人无法接受，违背了所有外交惯例”，米莱的言行使西阿关系“陷入近来最严峻状态”。20日，阿尔瓦雷斯在西班牙外交部召见了阿根廷驻西班牙大使，要求米莱对其不当言论公开道歉。但米莱的发言人当晚接受阿根廷电视媒体采访时说，米莱不会道歉，且西班牙官员应收回他们针对米莱的言论。

米莱17日起对西班牙进行为期三天的访问，但他在访问期间没有同西班牙国王费利佩六世或桑切斯举行会晤。

西班牙一家法院4月24日证实对桑切斯的妻子贝戈尼娅·戈麦斯展开初步调查，理由是她受到西班牙民间反贪腐组织“清廉之手”指控，涉嫌“以权谋私”和“商业腐败”。桑切斯同一天否认妻子所受“腐败”指控。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部