新华社马德里5月21日电（记者胡加齐）西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯21日宣布，无限期召回本国驻阿根廷大使玛丽亚·赫苏斯·阿隆索，以抗议阿根廷总统米莱访西期间针对西班牙首相桑切斯及其夫人所发表的不当言论。

阿尔瓦雷斯当天在桑切斯主持的部长会议后举行的新闻发布会上说，西班牙驻阿根廷大使19日被召回进行磋商，并将“最终留在马德里”，理由是米莱在马德里的一场集会上称桑切斯首相夫人“腐败”，同时拒绝公开道歉。

阿尔瓦雷斯此前曾在电视讲话中说，“一名外国现任总统在访问西班牙期间侮辱西班牙和首相，这令人无法接受，违背了所有外交惯例”，米莱的言行使西阿关系“陷入近来最严峻状态”。20日，阿尔瓦雷斯在西班牙外交部召见了阿根廷驻西班牙大使，要求米莱对其不当言论公开道歉。但米莱的发言人当晚接受阿根廷电视媒体采访时说，米莱不会道歉，且西班牙官员应收回他们针对米莱的言论。

米莱17日起对西班牙进行为期三天的访问，但他在访问期间没有同西班牙国王费利佩六世或桑切斯举行会晤。

西班牙一家法院4月24日证实对桑切斯的妻子贝戈尼娅·戈麦斯展开初步调查，理由是她受到西班牙民间反贪腐组织“清廉之手”指控，涉嫌“以权谋私”和“商业腐败”。桑切斯同一天否认妻子所受“腐败”指控。

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