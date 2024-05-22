新华社罗马5月21日电（记者任耀庭）今年5月21日是第五个“国际茶日”，联合国粮农组织当天在意大利首都罗马举行以“同饮佳茗 不忘茶农耕耘 致敬全球女性”为主题的庆祝活动。

联合国粮农组织总干事屈冬玉在致辞中强调了茶叶种植对农业经济的助益，以及在促进可持续农业生产及环境保护方面的积极作用。他说，妇女对于茶产业“至关重要”，为茶产业的可持续发展和生产力的提高作出巨大贡献，支撑着茶产业的经济活力。

世界主要茶叶出口国和进口国代表、茶产业业内人士等在活动中就如何更好提高妇女在茶产业作用等进行了讨论，并分享妇女在茶产业克服挑战并取得成功的故事。

今年的庆祝活动还包括由中国牵头，与阿塞拜疆、印度尼西亚、肯尼亚、俄罗斯和斯里兰卡共同举办的品茶活动。中国茶产业联盟组织中茶公司等4家国内茶企精选西湖龙井、安溪铁观音、普洱茶、茉莉花茶、永川秀芽等名茶产品，以及生态低碳茶认证产品和鑫品抹茶、龙润速溶茶等新产品参加活动，吸引数百名外国友人品尝中国茶、了解中国茶文化。

2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日定为“国际茶日”，相关庆祝活动旨在促进可持续茶叶生产、消费和贸易，并为全球、区域和国家层面的有关各方提供机会，以确保茶产业继续在减少极端贫困、保护自然资源等方面发挥作用。

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