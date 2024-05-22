新华社耶路撒冷5月21日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列通信部长卡尔希21日晚发表声明，宣布撤销该部当天关于没收美联社直播设备的决定，并下令将设备归还美联社。

以色列通信部21日早些时候发表声明说，美联社进行“试图追踪我军活动”的直播，并将视频素材转发给卡塔尔半岛电视台，这一做法违反以色列媒体法，该部当天没收了美联社的摄像机。通信部将继续采取必要的执法行动，以限制危害国家安全的新闻广播。

美联社报道说，以色列通信部官员当天在以南部城市斯代罗特没收了美联社的摄像设备。卡塔尔半岛电视台是美联社和其他新闻机构实时视频直播的用户之一。美联社对以政府滥用媒体法的行为进行谴责，并敦促其归还设备。

美国白宫发言人当天表示，美方对此表示关切，正在与以色列政府接触，并要求以方扭转这一局面。

以色列议会今年4月1日通过一项法律，授权政府可以以“危害国家安全”名义，临时关闭在以色列运营的外国电视台，关闭期限为45天，但可以延长。以色列政府5月5日宣布，决定关停卡塔尔半岛电视台在以色列的分支机构，并禁止其频道在以播放。

(责编：艾雯、刘叶婷)