新华社联合国5月21日电 中国常驻联合国代表傅聪21日在安理会武装冲突中保护平民问题公开辩论会上发言，强调消除武装冲突是对平民最大的保护。

傅聪说，在武装冲突中拯救生命固然是崇高目标，但必须看到，只要冲突不平息，平民的生命就随时面临威胁。同时也不能忘记，安理会的首要责任是维护国际和平与安全。持续7个多月的加沙冲突已造成前所未有的平民伤亡和人道主义灾难，当前在拉法聚集避难的上百万民众更是命悬一线。安理会要把推动立即全面停火作为当务之急，为此应该采取进一步行动，敦促以色列立即停止对巴勒斯坦人民的集体惩罚，停止推进对拉法的军事进攻，给民众活下去的希望。

傅聪说，国际人道法是必须共同遵守的底线。安理会应继续维护国际人道法的权威，确保国际人道法的普遍统一适用。在人道法的问题上搞双重标准和选择性适用是不可接受的，无异于变相纵容更多违法行为。

傅聪说，应重视应对轻小武器泛滥和自主武器系统发展带来的突出挑战。中方呼吁加强武器贸易的全球治理，打击轻小武器非法转让，呼吁各国不向非国家实体提供武器。人工智能和自主武器系统作为战争手段的风险在上升，值得高度重视。各国应秉持以人为本、智能向善的原则，确保人工智能始终处于人类控制之下。中方支持围绕致命性自主武器系统制定有法律约束力的国际文书。

傅聪说，提高冲突当事国治理能力是治本之策。国际社会在处理冲突局势时，应当采取系统性措施，支持冲突当事国切实增强国防、治安和反恐能力。同时要帮助当事国加快发展，逐步解决导致冲突的深层次原因。中方愿继续同国际社会一道，为早日消弭战争祸害、保障人民幸福安宁作出不懈努力。

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