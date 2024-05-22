本报记者 李 墨

欧洲智库“世界不平等实验室”日前发布报告称，截至2023年3月，印度最富有的1%人口控制着全国40.1%的财富，其收入已达全国总收入的22.6%，两项数据均达到有统计以来的历史最高水平。印度已成为世界上贫富差距最严重的国家之一。报告同时指出，由于统计数据质量问题，印度实际上的贫富差距水平可能比报告所展示的情况更为严峻。

印度贫困人口数量庞大。世界银行的最新数据显示，2021年，印度每天生活费低于2.15美元极端贫困线的人口超过1.8亿，极端贫困发生率为12.92%。联合国开发计划署和牛津大学贫困与人类发展研究中心联合发布的《2023年全球多维贫困指数》报告显示，在印度，约2.3亿人生活在“多维贫困”中，占总人口的16.4%。“多维贫困”指数主要从健康、教育和生活水平（住房、饮用水、环境卫生、电力）等与居民生活密切相关的角度来衡量。

根据欧洲非政府组织“救济世界饥饿组织”和“关注世界”联合发布的报告，在2023年“全球饥饿指数”排名中，印度得分28.7，属于“重度饥饿”范畴，在报告列举的125个国家和地区中位列第111名。报告数据显示，印度有16.6%的人口营养不良，35.5%的儿童发育迟缓，儿童消瘦率达18.7%。

医疗问题在印度同样严峻。世界卫生组织评估认为，尽管印度制药业发达，但大多数印度家庭仍无力购买许多基本药物，公立医疗机构也面临缺少药品和医疗设备的困境。国际救援组织乐施会表示，在印度“像样的医疗保健是一种奢侈品，只有付得起钱的人才能获得”。

印度尼赫鲁大学经济研究与规划中心副教授希曼舒表示，印度社会在种姓、地区和性别等问题上分裂严重，而经济上的不平等也在进一步加剧。根据美国《福布斯》杂志公布的信息，2024年入围全球亿万富豪排行榜的印度富豪由2023年的169位增加至200位，他们的财富总额达到9540亿美元，较去年增长了41%。

“印度农村居民档案馆”创始人塞纳特在接受美国全国公共广播电台采访时表示，印度政府在民生保障方面的缺位是印度社会贫富差距急剧扩大的原因之一。印度国民大会党议员贾伊拉姆·拉梅什认为，印度大型私营企业垄断了数十个关系国计民生的行业，在攫取巨额利润的同时令穷人的生活雪上加霜。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 15 版）

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