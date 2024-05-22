据新华社柏林5月21日电 （记者杜哲宇、褚怡）位于德国波恩的《联合国防治荒漠化公约》秘书处21日发布《全球土地展望——牧场与牧民专题报告》，指出全球牧场退化问题严重，呼吁加强保护牧场。

报告说，牧场约占全球陆地面积的54%，但可能多达50%的牧场已退化，危及人类1/6的食物供应。这种生态系统受到土地退化、气候变化等威胁，但常得不到应有的重视。

《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥说，当人们看到森林遭到破坏、百年老树被砍时，通常会出现感情上的变化，但牧场的转变甚至是那些几百年的牧场的变化，却常在“沉默”中发生，很少引起公众的反应，牧场以及依赖其生存的牧民通常得不到足够的重视。

报告说，保护牧场可从政治、经济、社会等多方面着手，具体建议包括整合与气候变化相关的减缓和适应措施、可持续的牧场管理方案，这样可以同时增加碳储存能力以及牧场和牧民社区的适应能力；推动建立全员参与以及灵活的管理和治理体系，以增强牧场和牧民为社会提供的服务等。

全球环境基金首席执行官卡洛斯·曼努埃尔·罗德里格斯说，人们需要提高对牧场巨大价值的认识并加以保护，管理者需要了解不同牧场管理方法的效果，并制定能够更好体现牧场重要性的政策。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 15 版）

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