据新华社洛杉矶5月20日电 （记者高山、谭晶晶）2024年中国—加州经贸论坛20日在美国加利福尼亚州洛杉矶千禧酒店举行。500多名中美两国政商界人士与会，共促加州与中国各省市贸易投资务实合作，深化两国地方经贸交流。

中国驻洛杉矶总领事郭少春致辞说，中美经贸合作促进了彼此的就业和经济增长，惠及两国人民，中国各省市与加州在互利共赢合作中实现了共同发展。

他表示，中国—加州经贸论坛自2016年以来已经成功举办五届，围绕清洁技术、电子商务、农业、基础设施、创新合作等专题进行了深入探讨，促成了许多可持续的务实成果，为激发中美地方合作活力，推动中美关系健康、稳定和可持续发展增添信心和动力。

作为本届论坛的主宾省（市），上海市与加州互为重要贸易合作伙伴。上海市市长龚正向加州政商界人士介绍上海“五个中心”建设情况以及改革开放诸多最新成就。

龚正以璞跃中国长三角区域创新中心、特斯拉上海工厂、上海港—洛杉矶港绿色航运走廊、上海迪士尼乐园等合作项目为例，期待双方进一步深化在科技创新、贸易投资、绿色低碳、人文交流等领域全方位务实合作，实现高水平互利共赢发展，形成更多标杆项目，续写更多精彩故事。

加州是美国人口最多、经济规模最大的州。加州副州长康伊莲在致辞中高度评价加州与中国紧密的“特殊关系”及“长期友谊”。她强调，中国是加州第一大贸易伙伴，本届论坛将有力促进双方在一系列重要领域的合作。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)