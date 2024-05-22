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不应让保护主义阻碍新能源产业发展（钟声）

2024年05月22日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　全球绿色产业发展方兴未艾，需要各方坚持公平竞争，实现互利共赢

　　

　　中国新能源产业经过多年的创新发展，在国际上具有了一些领先优势。一些人因此对中国新能源产业发展的焦虑感上升，炒作所谓中国新能源“产能过剩”论调，企图故伎重施，动用保护主义大棒遏制打压中国产业发展。

　　中国新能源产业发展靠的是真本事，是通过充分的市场竞争实现的，是中国切实践行生态文明理念、履行应对气候变化义务的体现。中国坚持绿色发展理念，大力推进生态文明建设，为新能源产业发展创造了前所未有的机遇。中国政府致力于创造良好的创新环境和营商环境，为各国新能源企业各展所长、快速发展提供了舞台。中国不仅有众多本土新能源汽车品牌，也吸引国外新能源汽车品牌前来投资。特斯拉上海超级工厂成为特斯拉在全球主要的出口中心，这里生产的汽车热销亚太、欧洲等地区。伴随前所未有机遇的是充分的市场竞争。为了在中国市场赢得先机，新能源企业不断加大创新投入，进而提升了全球竞争力。这就是中国新能源产业快速发展的逻辑。

　　以市场眼光看，产能多少是由供需关系决定的，供需平衡是相对的，不平衡是普遍的，适度的产大于需有利于充分竞争和优胜劣汰。中国新能源产能是否过剩，数据最有说服力。2023年，中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，产量和销量之差为9.2万辆，不足总产量的1%。正如巴西《论坛》杂志网站报道所指出的，考虑到供求量都很大，这种微小的差距是非常正常的，“显然，并不存在产能过剩”。法国企业家阿诺·贝特朗也指出，从产能利用率、库存水平以及利润率这三个关键指标分析，没有迹象表明中国新能源“产能过剩”。2023年，中国新能源汽车国内销量达829.2万辆，同比增长33.6%，国内销量占比达87%，所谓中国“只着眼于刺激供给，而不是同时拉动需求”完全不符合事实。2023年，中国新能源汽车出口120.3万辆，出口占生产的比例远低于一些发达国家，根本谈不上“过剩”向海外倾销。

　　中国绿色产能丰富全球供给，促进全球绿色低碳转型，缓解全球通胀压力，提升了各国消费者的生活福祉。一些人罔顾事实，散布所谓中国新能源“产能过剩最终将冲击世界市场”、产品出口“将会破坏全球贸易体系”等论调，真实目的是为其破坏市场公平竞争原则找借口，为其推出保护主义经济政策打掩护。这是将经贸问题泛政治化、泛安全化的惯用伎俩。

　　将产能等经贸问题政治化悖逆经济全球化大势，违背经济规律，既不利于本国消费者利益和产业发展，也不利于世界经济稳定复苏和全球绿色低碳转型。近年来，从单方面增加关税，到打着维护“国家安全”的幌子打压别国企业，再到动辄搞歧视性补贴，一些国家保护主义明显抬头，严重违背市场公平竞争原则，破坏自由贸易。美国去年实施包含3690亿美元减税补贴的《通胀削减法案》，对电动汽车、电池和可再生能源项目提供巨额补贴。欧盟常驻世贸组织代表马查多表示，美国《通胀削减法案》有关电动汽车补贴条款为其国内相关产业提供大量补贴，构成对其他国家相关产业歧视性对待，违反世贸组织相关规定。美方近日出于国内政治考虑，宣布进一步提高对自中国进口的电动汽车等产品的加征关税。国际社会普遍质疑和反对这种保护主义做法，认为加征关税阻碍世界经济绿色转型，破坏全球应对气候变化的努力。

　　企图绊倒别人，不会让自己跑得更快。全球绿色产业发展方兴未艾，需要各方坚持公平竞争，实现互利共赢。个别国家应停止把经贸问题政治化，切实遵守市场经济原则和国际经贸规则，顺应经济全球化大势，推动国际合作，共同把绿色产业蛋糕做大，共同助力全球绿色低碳转型。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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