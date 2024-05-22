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“越来越多塞尔维亚人希望了解中国文化”

本报记者 沈小晓 任 彦
2024年05月22日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　在诺维萨德大学孔子学院，学员正在欣赏中国传统绘画作品。
　　诺维萨德大学孔子学院供图

　　用笔尖蘸少许墨，自下而上轻轻落笔，墨色由浓转淡……在老师指导下，哈伊纳尔卡在纸上画出了一株竹子。

　　今年56岁的哈伊纳尔卡是塞尔维亚兹雷尼亚宁市的一名话剧演员。自2016年开始，她每周乘坐一小时左右的大巴车，从兹雷尼亚宁市到诺维萨德大学孔子学院学习中国画。

　　“中国文化深深吸引着我。每次来这里上课，我都发自内心地感到快乐。”哈伊纳尔卡告诉记者，在孔子学院参加茶艺、书法、中国画等中国传统文化课程，让她对中国文化有了更深刻的了解和认识。由于坚持学习，哈伊纳尔卡的中国画水平进步明显，2019年经老师推荐，她在浙江农林大学举办了个人画展。“那是一段难忘的经历。中国之行让我近距离感受到中国文化的魅力，也让我在表演话剧时有了更多灵感。”

　　诺维萨德大学孔子学院成立于2014年，由浙江农林大学和诺维萨德大学合作办学。学院积极传播中国文化，每年组织举办丰富多彩的文化教学活动和文化讲座，增进当地民众对中国和中国文化的了解。

　　据诺维萨德大学孔子学院中方院长陈秀介绍，自2012年塞尔维亚启动全国中小学普及中文项目以来，“中文热”在塞尔维亚持续升温。目前，诺维萨德大学孔子学院在塞尔维亚全国设有20个合作教学点、2所孔子课堂，分布在诺维萨德、贝尔格莱德等5个城市。“在我们的课堂上，每年有千余人次参加中文学习。”陈秀说。

　　诺维萨德大学的大三学生乔巴诺夫正在上茶文化课。从2022年起，乔巴诺夫就在这里学习，他告诉记者：“接触中国传统文化，我体会到了文化交流的美妙，思维和心胸也变得更加开阔。”

　　诺维萨德大学副理事长帕弗勒表示，诺维萨德大学孔子学院在塞尔维亚有良好的声誉和影响力，为塞尔维亚的中文教学和塞中文化交流作出了重要贡献。“中国文化和中国的经济发展成就吸引世界目光，越来越多塞尔维亚人希望了解中国文化。”

　　塞尔维亚国际政治经济研究所所长乔尔杰维奇表示，塞尔维亚积极参与共建“一带一路”，塞中两国在教育领域的合作不断取得新进展，孔子学院对于促进塞中文化交流发挥了积极作用。

　　（本报贝尔格莱德电）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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