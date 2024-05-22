本报记者 韩 硕 刘仲华

“今年是匈中建交75周年，我认为习近平主席最近对匈牙利的国事访问及双方达成的访问成果，是庆祝两国建交75周年最好的方式。”匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多日前在接受本报记者专访时表示。

习近平主席访问匈牙利期间，两国领导人共同宣布，将中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系。西雅尔多表示：“匈牙利为匈中双边关系水平进一步提升感到荣幸，这反映出匈中关系发展富有成效。”

西雅尔多表示，习近平主席此访期间，匈中双方签署或达成一致的合作文件有18份，涵盖共建“一带一路”、经贸、投资、科技等多领域，成果丰硕且具有重要意义。他说，匈中还首次签署了和平利用核能合作谅解备忘录，两国合作扩展到核能合作领域，“这是此访最重要的成果之一，我们进一步拓宽了两国的合作领域”。

“我们一直认为，与中国合作是匈牙利的机遇。”西雅尔多表示，匈牙利反对“脱钩断链”，反对将中国视为威胁，始终认为“视中国为威胁只会错失机遇，把中国当伙伴才是正确选择”。

“从以往合作成果看，中国企业对匈牙利的投资为匈牙利经济发展作出了积极贡献，给匈牙利带来了大量就业机会。匈中合作互利共赢，造福两国人民。”西雅尔多表示，匈牙利期待并欢迎中国企业继续对匈投资，认为这将进一步促进匈牙利经济发展，有利于提升匈牙利的民生福祉。

作为共建“一带一路”的标志性项目，匈塞铁路备受匈牙利各界关注。西雅尔多表示，目前匈塞铁路匈牙利段的工程进展顺利，我们对按期完成匈塞铁路建设满怀期待。这条连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德的铁路线将进一步加强区域互联互通。匈牙利愿与中国在共建“一带一路”框架下持续推进重点项目建设，不断深化匈中各领域互利合作。

“中国的发展成就令人赞叹，我们尊重中国的发展道路。中国发展越快，匈牙利越能从中获益。因此，匈牙利乐见中国进一步发展，发展匈中关系符合我们的共同利益。”西雅尔多表示，中国是具有全球影响的大国，未来，匈牙利希望进一步提升匈中关系，也欢迎中方为维护世界和平稳定发挥更大作用。

西雅尔多表示，在当前动荡加剧的国际形势下，匈中、欧中关系保持健康发展尤为重要。“匈牙利今年下半年将担任欧盟轮值主席国，匈牙利将继续致力于提升欧中关系，促进欧中的交往与合作。”西雅尔多说。

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 03 版）

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