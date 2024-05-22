本报记者 刘玲玲

今年4月，国家主席习近平在北京人民大会堂会见法国梅里埃基金会主席梅里埃夫妇。返回法国后不久，阿兰·梅里埃接受了本报记者专访。回忆起同习近平主席的会见，他十分激动：“这是莫大的荣幸！习近平主席十分热情、友好地会见了我们，充分体现了对法国人民的友好情谊。”在阿兰·梅里埃看来，法中建交以来，一代又一代人传承和发展两国友谊，让法中友好历久弥坚、充满活力。

梅里埃家族几代人都同中国友好交往。早在中法建交前，阿兰·梅里埃的岳父保罗·贝利埃就率先把西方汽车技术引入中国，是中法友好合作的先行者。阿兰·梅里埃的祖父马塞尔是“微生物学之父”巴斯德教授的学生和助手，19世纪末在法国里昂成立梅里埃研究所，抗击当时蔓延的结核病。阿兰·梅里埃继承家族衣钵，1963年成立了自己的公司，也就是后来的生物梅里埃。

阿兰·梅里埃同中国的缘分始于46年前。“1978年，我第一次来到中国，开始同中国的医务工作者和科学家密切交往，就被他们矢志不渝投身国家发展的信念深深感动。我们建立并维持了长久的联系，我和中国的情谊也一直持续至今。”梅里埃说，当年的访问开启了法中在结核病防治、感染控制等领域的合作，双方的友谊和交流让这些合作富有成效。1997年，生物梅里埃在北京开设其在中国的第一个办事处；2004年，公司亚太区总部落户上海。

2012年深秋，北京人民大会堂，时任国家副主席习近平会见了阿兰·梅里埃。在会见中，习近平赞赏梅里埃基金会长期关注和支持公众健康事业，并同中国卫生部门在结核病防治、医院感染控制、新发传染病防控等领域开展的积极广泛的合作，希望梅里埃基金会今后继续支持中国医疗卫生事业的发展。

在法国里昂梅里埃生物科研中心会议室的长廊里，从黑白到彩色，排布着有关梅里埃基金会发展历程的图片，展现了梅里埃家族几代人同中国友好交往的历史，其中有一张习近平主席到访该中心的巨幅照片。2014年3月26日，正在法国进行国事访问的习近平主席在里昂参观了梅里埃生物科研中心。

“那是一个激动人心的时刻，所有科研人员都抢着与习近平主席握手。我和所有同事现在依然会非常自豪地回忆起那次意义非凡的访问。”阿兰·梅里埃说，“让我非常感动的是，习近平主席提到了我们的友谊和我们家族对法中友好的贡献。这加深了我们家族与中国的联系，也体现了中国领导人对法中人民间情谊的重视。梅里埃基金会将继续为促进法中友好和卫生健康合作贡献力量。”

001，这是阿兰·梅里埃2018年12月获得的中国改革友谊奖章的证书编号。他被誉为“助力中国医疗卫生事业发展和对外合作的开拓者”。当时，阿兰·梅里埃赴北京参加庆祝改革开放40周年大会，习近平主席向包括阿兰·梅里埃在内的10名国际友人颁授中国改革友谊奖章。“这枚奖章是一份荣誉，一个肯定，授奖是一个庄严且激动人心的时刻。”回忆起当年，这位耄耋老人难掩激动，“作为一名外国人，能参与中国改革开放这场伟大变革，见证中国的非凡发展并推动法中公共卫生合作，我感到十分荣幸和自豪！”

40多年来，阿兰·梅里埃数次访华，参与并见证了中国卫生健康领域的发展。他积极评价法中在卫生健康领域的合作，认为两国在共同应对新发传染病方面成果丰硕。“中国是我们重要的合作伙伴，我们将在此基础上推动法中非三方传染病研究合作项目。”今年4月访问中国期间，他在北京见证了中国医学科学院病原生物学研究所克里斯托弗·梅里埃实验室新址揭牌，双方签订新一轮合作协议。

采访中，阿兰·梅里埃愉快地回忆起访问中国时乘坐京沪高铁的经历，认为那是“舒适且令人震撼的旅行”。“中国的高速公路、高铁和机场的建设高效且人性化，让人印象深刻。我经常说，中国走的发展道路是非凡且值得尊重的。中国用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程，成为世界第二大经济体，是一个充满活力和自信的国家。”

今年4月，习近平主席在会见梅里埃夫妇时强调，当今世界面临百年未有之大变局，进入变乱交织的动荡期。人类社会不仅要应对新冠疫情等卫生健康挑战，也要面对巴以冲突、乌克兰危机等地缘冲突。中方始终主张要和平，不要战争，呼吁止战促和，推动构建人类命运共同体。阿兰·梅里埃对此深表认同。“卫生健康也是当今动荡不安的世界面临的关键问题。面对时有发生的传染疾病威胁，必须有全球性的应对措施，各国应开展超越分歧的长期合作。我们必须联合科学、医疗和技术的力量。”他说，法国和中国在该领域的良好合作，具有示范和引领作用。

今年4月访问中国，阿兰·梅里埃感动于中国政府和人民对梅里埃家族的诚挚感情，感动于中国合作伙伴对与梅里埃基金会合作的积极意愿。“我对中国怀有深深的尊重和钦佩，很高兴和中国的合作伙伴成为朋友。中国人重视历史传承，珍视友谊，尊重传统，我个人也十分认同这些价值观。中国是全球卫生健康事业的重要参与者，我希望法中两国继续深化合作，携手推动全球公共卫生事业向前发展。”他说。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 03 版）

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