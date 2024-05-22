林子涵

今年以来，中国消费市场持续回暖，许多生动场景传递“热信号”。

一支冰淇淋，折射中国消费热情。俄罗斯媒体近日关注到，中国成为俄罗斯冰淇淋的“下单”主力。一季度，俄罗斯冰淇淋对华出口超过276吨，比去年同期增长5倍；

一段假期，感受中国消费热度。“五一”黄金周过后，旅行机构及支付平台纷纷晒出数据，中国居民的出境旅游消费笔数增长，酒店住宿、民航邮轮、免税购物等出现订单高峰；

一场车展，诠释中国消费热点。不久前的北京车展上，278款新能源车型同台展演，吸引客流89.2万人次。海内外采购商围绕多款首发车参观、询问，许多国内外观众在比亚迪、小米、蔚来等展位前排起长龙……

活力涌动的消费场景，是当前中国消费市场的生动缩影。在全球经济持续承压、全球贸易仍有不确定性的当下，中国消费“热力”对全球意味着什么？不少外界舆论对此有清晰的感知。法国《企业家》杂志、路透社等发文称，中国消费需求改善，提振了经济复苏前景。世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨近日也表示，中国将成为全球贸易增长的重要驱动力。

中国消费“热力”带来超大规模市场机遇。14亿多人口、超4亿规模中等收入群体、人均国内生产总值超1.2万美元……中国体量庞大的国内市场、不断升级的消费需求，持续为全球消费产业与企业带来利好。世贸组织近日发布的2023年全球货物贸易数据显示，2023年，中国进口额2.56万亿美元，占国际市场份额10.6%，连续15年保持全球第二。德国一家数据分析公司日前发文表示，中国拥有世界上最大的“数字买家”群体，“领跑”全球电子商务市场。

中国消费“热力”拉动全球资源要素集聚。在全球跨境投资持续低迷的背景下，中国消费结构升级，带来新的投资机遇，吸引了消费领域国际市场投资主体的目光，也影响着全球消费产业的发展动向。随着医疗保健、数字智能等消费新赛道、新业态、新产业涌现，有更多跨国公司总部企业选择落户中国，许多新产品、新技术、新服务在中国市场首发、首展、首秀。数据显示，2023年，中国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%。美国“外交学者”网站日前也刊文表示，许多跨国企业在华“加倍下注”，例如法国施耐德电气、丹麦生物制药企业诺和诺德等大量企业选择加强中国本土供应链。

中国消费“热力”打开贸易投资合作空间。不久前，宝马集团宣布增资升级沈阳的华晨宝马大东工厂，加码智能化、电动化产能；近日，大众汽车也宣布，与小鹏汽车联合开发电动车型的电子电气架构，用于装备大众电动品牌电动车型……随着中国消费市场快速发展，越来越多中外企业跨越单纯的货物贸易，共同聚焦新兴产业，深化创新研发、供应链强化、人才培养等领域合作。在此过程中，跨国贸易投资合作的质量和水平不断提升。正如宝马集团董事长齐普策所言，中国不仅是全球最大的单一市场，更是重要的创新源泉。

持续释放的消费潜力、升级迭代的消费需求，创新涌动的消费市场。在世界经济谋求复苏的当下，中国消费“热力”无疑将增添更多人的信心。

(责编：牛镛、岳弘彬)