人民网里约热内卢5月20日电 （记者时元皓）当地时间5月20日，巴西里约中国和平统一促进会（简称“里约和统会”）在里约加利昂空军基地举行捐赠仪式，向受洪灾影响的南里奥格兰德州捐赠635个食品篮、635套卫生用品等生活应急物资。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、里约和统会会长林非凡、加利昂空军基地指挥官法比奥·席尔瓦上校等出席仪式。

巴西里约中国和平统一促进会向南里奥格兰德州捐赠物资并在里约加利昂空军基地举行捐赠仪式。人民网记者 时元皓摄

王尉育表示，中巴两国是命运与共、携手前行的好伙伴，更是守望相助、风雨同舟的好兄弟。灾情发生以来，里约华侨华人社区时刻关注南里奥格兰德州的洪涝灾情，对灾害造成的生命财产损失深感悲痛。多家侨社迅速行动，捐款捐物，援助灾区，总领馆对此表示赞赏。希望里约侨界继续发扬中华民族扶危济困的传统美德，勤劳经营，回馈巴西社会，也衷心祝愿受灾群众早日重返家园，恢复正常生产生活。

林非凡表示，巴西是我们的第二故乡，我们热爱这片热土，也深爱这里的人民。当得知南里奥格兰德州的严重灾情时，里约和统会第一时间组织里约的华侨华人捐款捐物，同时联系加利昂空军基地帮助将物资送往灾区。里约侨界愿携手灾区人民共同抗灾，并将持续关注灾情、及时给予帮助，希望受灾民众早日振作起来重建家园。

“非常感谢里约华人社区的慷慨捐赠。”席尔瓦在接受记者采访时表示，南里奥格兰德州正在经历一个非常困难的时期，里约华人社区的捐赠和支持将帮助改善灾区民众的生活条件。此外，华人社区对灾区的高度关注于灾区民众也是莫大的鼓励，相信该州人民将在各方的共同支持下重振家园。

据巴西媒体报道，4月底以来，南里奥格兰德州遭遇暴雨引发的洪灾，截至20日已造成至少157人死亡，受灾人数超过230万。灾害发生以来，在巴中资企业和华人社区积极向灾区民众伸出援手，为受灾民众捐赠食物、饮用水、衣物等，并积极协助开展救援行动。

里约加利昂空军基地，军人在将捐赠物资装车。人民网记者 时元皓摄

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