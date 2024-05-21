人民网柏林5月20日电 （记者刘仲华）5月20日，中国常驻维也纳联合国办事处和其他国际组织代表李松接受媒体采访时表示，联合国维也纳办事处和各主要国际组织均重申遵守联大第2758号决议，一个中国原则不容挑战。

李松表示，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。1971年10月25日，第26届联大以压倒性多数通过第2758号决议，从政治上、法律上和程序上干净彻底地解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题。联大第2758号决议通过后，联合国及其专门机构乃至其他政府间国际组织均恪守该决议和一个中国原则。

李松说，以总部设在维也纳的国际原子能机构为例，1971年12月9日，即联大第2758号决议通过后一个半月，该机构理事会通过“关于中国代表权问题”决议，承认中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，要求机构理事会主席和总干事采取一切措施落实该决议。维也纳联合国办事处于1980年成立后，始终与纽约联合国秘书处保持高度一致，遵守联大第2758号决议、恪守一个中国原则。

李松指出，近期我在与包括联合国维也纳办事处/毒品与犯罪问题办公室、国际原子能机构、联合国工业发展组织、《全面禁止核试验条约》组织筹委会、联合国国际贸易法委员会等维也纳主要国际组织负责人沟通过程中，各方重申，所在机构严格遵守联大第2758号决议，坚定恪守一个中国原则。他们高度重视和赞赏中国长期以来在维也纳多边平台发挥的讲原则、负责任和建设性作用，期待进一步加强与中方合作，共同推进联合国事业。

李松强调，面对风云变幻的国际形势，中国积极倡导真正的多边主义和崇尚团结协作、协商一致的“维也纳精神”，为维也纳多边平台提供重要的稳定性、确定性和正能量，各国际组织和成员国高度评价中国地位和作用。我上周参加“77国集团和中国”维也纳分部关于讨论纪念77国集团成立60周年活动的全体会议，与百余个发展中国家共同回顾联大通过第2758号决议半个世纪以来，中国与广大发展中国家一道，携手在联合国平台为“全球南方”大声疾呼、争取权益，共同促进国际公平正义的历程。77国集团成员国表示坚定支持遵守联大第2758号决议、恪守一个中国原则，感谢中国作为最大发展中国家举足轻重的作用和贡献。

李松最后强调，任何歪曲挑战一个中国原则和联大2758号决议的言行必将遭到中国政府和全体中国人民的坚决反对，必将遭到国际社会普遍抵制，必将以失败告终。中国将以积极进取的建设性姿态，在维也纳多边平台践行习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，为联合国事业和全人类发展进步事业作出新的贡献。

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