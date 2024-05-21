新华社北京5月21日电 近日，国家主席习近平致电戈尔达娜·西莉娅诺夫斯卡-达夫科娃，祝贺她就任北马其顿共和国总统。

习近平指出，中国同北马其顿传统友谊深厚。近年来，两国务实合作扎实推进，成果惠及民众。我高度重视中国同北马其顿关系发展，愿同总统女士一道努力，深化政治互信，扩大交流合作，推动中北马友好合作关系再上新台阶。

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