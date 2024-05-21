人民网华沙5月19日电 （记者李增伟、禹丽敏）5月17日，中国驻波兰使馆举办“回顾建交75周年，展望中波美好未来”座谈会。波兰前副总理兼财政部长科沃德科、前副总理兼经济部长皮霍钦斯基、众议院波中议会小组主席科斯图希、参议院波中议会小组主席柴莱伊、媒体协会主席特拉奇克、波兰航空公司总裁菲约乌、波兰家园名誉主席克莉姆查克、电影家协会主席布罗姆斯基、全波青年理事会主席兼总统青年事务顾问普罗哈赛克、波国家商会对外合作部部长舒莫夫斯基、密兹凯维奇大学教授诺维亚克等波兰政、商、学、媒界代表共30余人出席。普罗哈赛克、波国家商会对外合作部部长舒莫夫斯基、密兹凯维奇大学教授诺维亚克等波兰政、商、学、媒界代表共30余人出席。

图为中国驻波兰大使孙霖江（中）在座谈会上作主旨发言。人民网记者 李增伟摄

中国驻波兰大使孙霖江在主旨发言中表示，中华人民共和国成立75年来，在中国共产党领导下，取得了巨大发展成就，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。今年是中波建交75周年，建交以来，两国关系克服国际形势动荡冲击，稳步发展，各领域交流合作不断扩大，取得积极成果。习近平主席近日成功访欧，向世界清楚表明，中国将始终坚持团结合作、和平发展、互利共赢，坚定地站在历史正确一边、人类文明进步一边，愿同包括欧洲国家在内的世界各国一道，携手应对全球性挑战，并肩前行、共担风雨，积极推动构建人类命运共同体。

孙霖江强调，一个中国原则是国际社会普遍共识，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾问题是中国内政，是中国核心利益中的核心。中波在一个中国原则基础上建立外交关系，波方1971年坚定支持中华人民共和国恢复在联合国合法席位，波官方多次重申坚定奉行一个中国政策。希波方充分认识台湾问题复杂性和敏感性，履行承诺、言行一致，继续恪守一个中国原则，切实支持中国人民反对“台独”，争取国家统一的正义事业，向全世界发出坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则的正义之声。

孙霖江表示，中方高度重视并继续推动中波全面战略伙伴关系发展，不断深化双方政治互信、经贸合作、人文交流，推动各领域务实合作。同时以中波合作带动中国—中东欧国家合作不断走向深入，取得更多务实成果。中方期待双方以建交75周年为契机，续写友好故事，绘就合作新篇章，共同开辟属于两国人民的美好未来。

图为座谈会现场。人民网记者 李增伟摄

与会人士积极赞赏中国经济社会发展成就，表示将继续坚持一个中国原则，为波中关系发展及各领域务实合作作出贡献。希望两国以建交75周年为契机，推动双边关系再上新台阶。

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