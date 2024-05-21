人民网布宜诺斯艾利斯5月19日电 （记者许放）当地时间5月18日，2024“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛阿根廷赛区“促统杯”总决赛圆满闭幕。本届中文歌曲大赛由阿根廷华文教育基金会主办，共有208名选手报名参赛，其中包括65名外籍选手，比赛分为少儿组、青少组、成人组、外籍友人业余组和外籍友人专业组五个组别，经过前期选拔，60名选手晋级总决赛。

图为总决赛评委在才艺展示环节歌唱阿根廷名曲。人民网记者 许放摄

在总决赛现场，伴随音乐灯光和观众喝彩，选手们各展歌喉，倾情表现，用最真挚的声音唱响中华文化和中阿两国友好，现场气氛热烈动人。最终，何思暖、陈艾米、何智兰、Paula Chalup、Ornella la Ferraro五名选手折桂最高奖项“金奖”。

阿根廷华文教育基金会会长刘芳勇作为主办方代表致辞，他简要回顾了基金会连续八年举办赛事的历程，表示比赛对于提升阿根廷华侨华人对祖国认同和促进中国文化在海外传承具有积极意义，他感谢中国驻阿根廷大使馆、阿根廷布宜诺斯艾利政府和侨界、选手及家长们一贯以来的支持与参与。

图为中国驻阿根廷大使王卫、阿根廷华文教育基金会会长刘芳勇为五名“金奖”选手颁奖。阿根廷拉普拉塔国立大学孔子学院供图

中国驻阿根廷大使王卫在致辞中高度称赞参赛选手们的精彩表现，表示选手们用歌声展示了中文的韵律之美，传递了深厚的文化底蕴。同时，王卫对侨界提出期望，表示希望看到未来能有更多活动举办，共同推动中阿文化交流不断向前发展。

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