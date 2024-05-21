新华社印度尼西亚巴厘岛5月20日电（记者陶方伟 郑世波）第十届世界水论坛20日在印度尼西亚巴厘岛开幕，这是世界水论坛首次在东南亚国家举办。

本届论坛以“水促进共享繁荣”为主题，将围绕水安全与繁荣、人类与自然用水、减灾与管理、治理合作与水外交、可持续水融资、知识与创新等议题举办多场会议。

5月20日，在印度尼西亚巴厘岛，印尼总统佐科（中）在第十届世界水论坛上讲话。新华社发（世界水理事会供图）

印尼总统佐科在开幕式上表示，希望世界各国能够同舟共济、加强合作，携手克服全球性水挑战，实现共同繁荣。

世界水理事会主席洛克·福勋说，随着气候变化、人口增长、城市化发展以及人们生活水平的提高，用水需求大幅上升。希望本届论坛能够成为保护水资源具体行动的关键节点，推动全球为水安全和繁荣共同努力。

参加论坛的中国水利部部长李国英表示，水灾害、水资源、水生态、水环境是中国和世界上多数国家共同面临的四大水问题。中国愿同国际社会一道，为共同谱写推动构建人类命运共同体的水治理新篇章作出新的更大贡献。

他倡议，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，有效应对全球水挑战，增进全球以水惠民福祉，着力破解水领域的治理赤字，在确保防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全等方面协同协调协力，加快推进全球水治理进程。

本届论坛于18日至25日举行。自1997年举办首届论坛以来，世界水论坛一般每三年举办一次，是目前水事领域规模最大的国际盛会，由世界水理事会和东道国政府共同主办。第九届世界水论坛于2022年在塞内加尔举办。

这是5月20日在印度尼西亚巴厘岛拍摄的第十届世界水论坛开幕式现场。新华社发（世界水理事会供图）

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