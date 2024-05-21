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2024年首批赴泰国际中文教育志愿者抵达曼谷

2024年05月21日08:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月20日电 （记者孙广勇）2024年首批53名赴泰国际中文教育志愿者于5月19日顺利抵泰。5月20日上午，泰国教育部职业教育委员会在曼谷举办了新一批志愿者到任欢迎会。中国驻泰国大使馆教育参赞许兰、泰国职教委政策规划处处长班迪·欧曼等出席会议并致辞。泰国职业院校负责人和志愿者近百人参加了欢迎会。

许兰表示，国际中文教师志愿者项目在提升职业教育人才竞争力、促进泰国职业教育发展中发挥了重要作用，促进了中泰之间的人文交流与合作，并鼓励志愿者努力成为中泰友好的民间使者。

班迪·欧曼表示，泰国教育部职业教育委员会高度重视中文教育，与中国教育部中外语言交流合作中心深入合作，通过志愿者项目促进“中文+职业技能”人才培养和学校教育国际化。

今年是中国教育部中外语言交流合作中心设立国际中文教师志愿者项目20周年，共近7万名志愿者赴全球150多个国家任教。其中，泰国有2万多名志愿者。2024年第22批850名赴泰国际中文教育志愿者将陆续抵泰任教。

(责编：于洋、杨牧)

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