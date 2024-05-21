人民网阿斯塔纳5月20日电 （记者李强）当地时间5月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织外长会议期间会见乌兹别克斯坦外长赛义多夫。

王毅说，今年1月，米尔济约耶夫总统对华进行国事访问，两国元首为中乌关系做出战略规划，确立了新的奋斗目标，那就是在中乌新时代全天候全面战略伙伴关系基础上构建中乌命运共同体，相互支持、相互成就，助力各自加快发展振兴。双方要共同落实好两国元首重要共识，不断巩固政治互信，深化全面合作，推进中乌关系实现高质量发展。

王毅说，中乌关系最重要特征是元首之间的深厚友谊，最重要动力是元首外交的战略引领。中方对中乌关系发展充满信心，愿重点从四个方面强化合作：一是坚定相互支持。中方将一如既往支持乌方维护国家利益，推进国家发展战略，支持乌方在国际事务中发挥更大作用。我们赞赏乌方恪守一个中国原则，相信乌方在涉及中方核心利益问题上将继续旗帜鲜明支持中方。二是力促经贸合作。今年一季度两国贸易额大幅增长，开了个好头，要研究出台更多贸易便利化措施，加强互联互通，进一步提升合作水平。三是维护共同安全。强化反恐、禁毒、打击跨国犯罪等领域合作，加大反干涉、反渗透合作，决不允许域外势力祸乱中亚。四是深耕世代友好，扩大人文交流、便利人员往来，推动省州市结好，打造从中央到地方、从政府到民间、从沿海到内陆的全覆盖、立体化交流合作格局。

赛义多夫表示，米尔济约耶夫总统今年1月对华进行历史性访问，两国元首为乌中合作提供了重要引领，开启了两国关系新篇章。乌方愿同中方一道，制定合作计划，扩大合作领域，以实际行动落实好两国元首达成的战略共识。乌方坚定不移恪守一个中国原则，支持中国实现国家统一的一切努力，将在所有重大问题上始终同中方站在一起，相互支持、同舟共济，推动两国全天候全面战略伙伴关系取得更大发展。乌方认为中国的发展振兴符合乌国家利益，乐见中国在国际地区事务中发挥更大作用，支持习近平主席提出的所有全球性倡议，愿同中方肩并肩、背靠背，密切国际协作，共同维护地区和平稳定。

双方还就中国—中亚机制、上海合作组织、阿富汗问题等交换了意见。

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