人民网阿斯塔纳5月20日电 （记者李强）当地时间5月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织外长会议期间会见吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫。

王毅说，中吉友好坚如磐石，兄弟情谊历久弥坚。去年5月，习近平主席同扎帕罗夫总统在西安成功会晤，共同将中吉关系提升至新时代全面战略伙伴关系的新高度，宣布构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体，确定了双边关系新的发展方向。在两国元首的战略引领下，中吉关系呈现快速全面发展势头，贸易额特别是农产品、新能源汽车贸易快速增长，一批大项目、新工程接连上马。双方要继续落实好两国元首共识，以构建中吉命运共同体为目标，以高质量共建“一带一路”为抓手，深化政治互信，拓展互利合作，赓续世代友好，为中吉关系注入更加丰富的时代内涵。

王毅表示，面对百年变局，中吉应相互支持，做彼此发展振兴的坚强后盾。中方支持吉方维护国家独立，走符合本国国情的发展道路。赞赏吉方恪守一个中国原则，在中国台湾地区选举后，第一时间发声支持中方立场。中方愿同吉方扩大经贸合作，拓展互联互通，密切人文交流，以实际行动构建中吉命运共同体。

库鲁巴耶夫表示，吉中关系保持着高水平。两国元首友谊深厚、沟通密切，各层级保持友好交往，各领域合作成果丰硕。吉方高度重视对华关系，坚定恪守一个中国原则，在涉疆、涉藏、涉港等问题上坚定支持中方。期待同中方加强高层交往，提升贸易规模，便利人员往来，密切在多边机制中的配合，继续坚定相互支持。吉方欢迎更多中国企业来吉投资兴业，将为中资企业提供更加安全便利的环境。中吉乌铁路具有重要战略意义，希望三国尽快签署政府间协议，早日启动铁路建设。习近平主席提出构建人类命运共同体，体现了时代呼声，吉方愿同中方共同践行这一重要理念和三大全球倡议。

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