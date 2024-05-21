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美籍作家：赴华旅游人数激增 释放积极信号

2024年05月21日08:37 | 来源：中国日报网
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美籍作家马意骏（MARIO CAVOLO）5月18日在《中国日报》撰文称，一段时间以来，中国不断扩大免签“朋友圈”，并增加国际航班，以此吸引外国游客。如今看来，这些措施成效显著。

赴华旅游可以了解真正的中国

文章指出，今年一季度，外国人来华数量较2023年同期增长3倍多，累计签发外国人签证证件46.6万人次、同比上升118.8%。若这些外国游客多走走、多看看，他们就会了解真正的中国，意识到美西方出于政治动机炮制的负面信息是站不住脚的。

中国优化签证政策，增加国际航班，促进了中外人文交流。事实上，文化交流与沟通对于国际交往至关重要，即便存在政治分歧，也要促进相关往来。

中国政府必须揭穿美西方的谣言。比如，一些西方媒体和学者声称，中国加强社会监管，可能会让外国游客感到不适。事实上，这种论调根本没有依据。作为一个在华生活了25年的外国人，作者可以向外国游客保证，根本没有这回事。事实上，大多数外国在华人士认为，他们在这里可以享受更加自由、稳定和安全的生活。

另有传言称，外国人不能使用中国的移动支付系统。事实上，这种担忧也是多余的。作者的家人5月初第一次来到中国，就顺利地用美国信用卡绑定了支付宝账户。

赴华旅游人数激增释放积极信号

文章分析称，随着中国将72/144小时过境免签政策适用范围扩展至54国，并对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国试行免签政策，赴华旅游的外国游客人数大幅增加。今年一季度，免签入境外国人198.8万人次、同比上升266.1%。

外国游客青睐的旅游目的地包括上海、北京、广东省广州市和深圳市、海南省三亚市、四川省成都市等。这些城市的文化以及旅游景点可以促进文化交流，并推动中国进一步发展。

根据联合国世界旅游组织最新的旅游信心指数调查，预计今年赴华旅游的外国游客人数将进一步增加，得益于中国不断提升外国人的旅游体验，这一趋势有望持续下去。

同样值得一提的是，越来越多的视频博主前往中国旅游，并在社交媒体平台上发布视频，为中国旅游业的发展作出贡献。

令人振奋的是，大量外国游客感叹中国很安全。如今，中国是世界上最安全、最稳定、最成功的国家。外国游客可以在这里好好欣赏风景，享受生活，这是一个令人难以忘记的地方。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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