人民网阿斯塔纳5月20日电 （记者李强）当地时间5月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织外长会议期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，普京总统新任期对华首次国事访问取得圆满成功，两国元首立足中俄建交75周年这一重要节点，共同把握新时期两国关系发展前进方向，共同发表关于深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的重量级联合声明，发出在新形势下加强中俄战略协作的共同声音，显示了致力于维护全球战略稳定的大国担当。中方愿同俄方围绕中俄建交75周年这条主线，落实好两国元首达成的一系列新的重要共识，推动中俄关系迈上新台阶。

王毅说，双方要筹备好年内双边交往，继续加大相互支持，稳固合作基本盘，维护好中俄共同周边的安全稳定。今天台湾地区举行所谓“就职仪式”。需要指出的是，不管台湾岛内局势如何变化，都改变不了台湾是中国一部分这一铁的事实，阻挠不了中国终将统一、也必然统一的历史大势。普京总统在胜选后的讲话中特别强调，台湾是中国的一部分，中方对此高度赞赏。相信俄方会继续在涉及中方核心利益问题上给予中方坚定支持。

王毅指出，当前形势下，一个紧密团结、合作共赢的上合组织不仅符合各成员国共同利益，也顺应世界多极化的时代潮流。中方愿同俄方密切协作，同其他成员国一道，把稳上合组织的前进方向，共同维护好地区安全、稳定、发展大局，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

拉夫罗夫表示，普京总统再次当选后很快出访中国，充分显示了俄中伙伴关系的特殊性和重要性，感谢中国朋友为普京总统访华做出的周到安排。两国元首共同发表联合声明，将俄中关系提升到新高度，也为我们明确了新任务。俄方愿同中方一道，保持各层级交往，推动各领域合作，落实好两国元首达成的重要共识。在台湾问题上，俄方支持中国实现国家统一，这一立场非常明确。习近平主席提出的全球安全倡议对维护世界和平意义重大，俄方愿同中方积极探讨落实这一重要倡议的实际举措。

双方还就中东局势、乌克兰危机、朝鲜半岛等共同关心的国际地区问题交换了意见。

(责编：于洋、杨牧)