中国日报网5月20日电 美国政府近日宣布，对中国电动汽车征收的关税将从25%提高到100%，对中国太阳能电池的进口税也将翻一番，从25%提高到50%。国际舆论普遍认为，美国此举是滥用贸易保护主义措施，不仅无助于美国本土相关产业的繁荣，损害美国消费者的利益，更不利于全球能源转型。

《金融时报》网站17日刊文称，美国的“绿色”保护主义措施将不可避免地扰乱贸易，不利于美国国内制造商提高产能。对于应对气候变化而言，此举或阻碍全球能源绿色转型。

《金融时报》网站报道截图

美国出于国内政治考虑，滥用301关税复审程序，进一步提高部分对华产品关税，将经贸问题政治化、工具化。文章指出，这种政治操弄可能会给美国相关本土企业及其消费者带来危险的后果，引发关税所保护行业的通货膨胀。

文章称，“绿色”保护主义或导致美国本土企业降低成本的意愿下降，最终将成本转嫁给消费者。哥伦比亚大学全球能源政策中心研究人员Lilly Yejin Lee警告称，如果对华加征关税导致太阳能行业的价格上涨，可能会减缓美国太阳能装置的部署，从而影响美国太阳能行业的发展。

不少美国学者也认为，美国滥用保护主义是“搬起石头砸自己的脚”。美国学者约瑟夫·马伊库特表示，美国政府把中国绿色产品供应链作为加征关税的“靶子”，把自己变成“孤岛”，这种政策对绿色转型来说并不合适。他警告称，长此以往，保护主义将让美国企业和资本不再积极创新研发新技术。

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