新华社德黑兰5月20日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社20日报道，伊朗政府、议会和司法领导人当天召开会议后确定，第14届伊朗总统选举将于6月28日举行。

报道说，伊朗目前代行总统职责的第一副总统穆赫贝尔、议会议长卡利巴夫、司法总监古拉姆侯赛因·穆赫辛尼·埃杰伊、负责法律事务的副总统穆罕默德·达赫甘，以及宪法监护委员会和内政部代表20日在德黑兰举行会议，确定总统选举将于6月28日举行。根据选举时间表，将于5月30日至6月3日进行候选人登记，6月12日至27日进行竞选活动。

当天早些时候，伊朗选举委员会发言人穆赫森·伊斯拉米说，内政部已提议将6月28日定为举行总统选举的日期。选举日程将在伊朗宪法监护委员会批准后正式宣布。

伊朗总统莱希19日在伊朗西北部邻近阿塞拜疆的东阿塞拜疆省霍达阿法林县出席一座大坝的落成仪式后，乘直升机前往东阿塞拜疆省省会大不里士，参加一个石化综合设施的落成典礼。直升机途中发生事故紧急降落。伊朗政府20日确认，莱希在19日发生的直升机事故中遇难。莱希随行团队的伊朗外长阿卜杜拉希扬、东阿塞拜疆省省长拉赫马提等多名高级官员以及机组人员也在事故中遇难。伊朗宪法监护委员会20日宣布，第一副总统穆赫贝尔已代行总统职务。

根据伊朗宪法第131条，如果总统在任期内去世，经伊朗最高领袖确认，由第一副总统代行总统职务。第一副总统、议会议长和司法总监将组成委员会，须在50天内安排新总统选举。

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