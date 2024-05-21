新华社贝尔格莱德5月18日电 （记者石中玉）“2024塞尔维亚中国电影周”18日在塞尔维亚首都贝尔格莱德开幕，塞尔维亚各界人士及中方代表等近百人出席开幕式。

中国驻塞尔维亚大使李明在开幕式致辞中表示，中塞两国有着跨越时空的深厚情谊，文化交流是中塞友谊的重要纽带。南斯拉夫经典电影《桥》《瓦尔特保卫萨拉热窝》在中国可谓家喻户晓。相信通过此次中国电影周活动，塞尔维亚民众将更加深入地了解中国，感受中国文化魅力，有助于增进两国人民之间的友谊与合作。

塞尔维亚文化部部长助理布拉戈耶维奇表示，在两国领导人的引领下，塞中关系提升至历史最高水平，成为加强两国各领域合作的基础。此次中国电影周是献给塞中命运共同体的一场庆典。

“2024塞尔维亚中国电影周”由中国国家电影局、中国驻塞尔维亚大使馆和塞尔维亚文化部联合主办，中国电影频道、贝尔格莱德中国文化中心及塞尔维亚电影中心共同承办。活动将持续至5月24日，其间将在贝尔格莱德和塞尔维亚第二大城市诺维萨德展映《封神第一部：朝歌风云》《长安三万里》《八角笼中》《我爱你！》《消失的她》等5部中国优秀影片。当天开幕式上放映了《封神第一部：朝歌风云》。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)