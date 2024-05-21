本报记者 时元皓

巴西政府近期正式出台绿色出行和创新计划，将在2024年至2028年为符合条件的企业提供193亿雷亚尔（1美元约合5雷亚尔）的税收优惠及信贷支持，激励巴西交通运输领域的新技术研发，鼓励新能源汽车产业发展，促进交通运输业脱碳减排。巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部部长阿尔克明表示，这一计划不仅将推动混合动力汽车等技术发展，使汽车零部件生产链和出口受益，还将创造就业机会，提高巴西民众收入，助力巴西履行应对气候变化承诺。

绿色出行和创新计划规定了享受税收优惠和信贷支持的企业的最低研发投资限额、对相关企业的监管措施等细则，还制定了新的强制性要求和指标，例如车辆可回收性标准，以及车辆生产、使用和处置等各个阶段的碳排放量测定标准等。

近年来，巴西高度重视新能源汽车产业发展和交通运输业的脱碳减排，推出了多项激励措施。2018年，巴西政府批准实施“2030路线”计划，鼓励车企积极开展电气化研发，以获得油电混合式汽车和纯电动汽车的工业化产品税减免。根据该计划，2018至2023年间，巴西相关企业每年可享受税收优惠17亿雷亚尔。

巴西也积极推动新能源电池行业发展。巴西政府近日宣布，将为亚马孙州的马瑙斯自贸区内符合规定的电池生产制造商提供税收优惠，以促进重型电动汽车电池生产，加强当地产业链布局并推动相关技术发展。该措施由中国新能源汽车企业比亚迪公司发起，并得到其他几家电池制造商支持。比亚迪南美区首席执行官亚历山大·巴尔迪认为，巴西政府的税收优惠措施将进一步推动公交系统的创新和技术发展。

巴西众议院近日还通过了政府提出的“未来燃料”法案。该法案包括“国家可持续航空燃料计划”“国家绿色柴油计划”等一系列旨在促进交通行业减少碳排放的国家计划，具体措施包括提高乙醇在汽油中的强制添加比例以及生物柴油在柴油中的掺混比例等，以助力相关行业实现减排目标。

（本报里约热内卢5月20日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 17 版）

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