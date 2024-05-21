人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际能源署——

关键矿产未来仍面临供应紧张

2024年05月21日06:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社巴黎电  （记者徐永春）国际能源署日前发布报告说，去年全球部分关键矿产价格大幅回落，但未来供应紧张风险依然存在，仍需增加投资支持。

　　国际能源署的这份报告更新了该机构去年发布的首份相关报告的内容，同时提供了对锂、铜、镍、钴、石墨和稀土等能源转型关键矿产供应和需求的中长期展望。

　　报告说，在经历了两年强劲上涨之后，关键矿产价格在2023年大幅回落至新冠疫情前的水平。其中，用于制造电池的矿物材料价格下降尤其明显，锂价格下降75%，钴、镍和石墨价格下降了30%至45%。在需求增长强劲的背景下，关键矿产价格下降主要原因是全球供应强劲增长。

　　报告指出，今天供应充足的市场并不意味着未来也将如此。在清洁能源技术加速发展背景下，对关键矿产的需求将持续强劲增长。若要达到本世纪中叶实现净零排放的目标，到2040年，能源转型关键矿产的市场总规模将增长一倍以上，达到7700亿美元。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月21日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部