据新华社巴黎电 （记者徐永春）国际能源署日前发布报告说，去年全球部分关键矿产价格大幅回落，但未来供应紧张风险依然存在，仍需增加投资支持。

国际能源署的这份报告更新了该机构去年发布的首份相关报告的内容，同时提供了对锂、铜、镍、钴、石墨和稀土等能源转型关键矿产供应和需求的中长期展望。

报告说，在经历了两年强劲上涨之后，关键矿产价格在2023年大幅回落至新冠疫情前的水平。其中，用于制造电池的矿物材料价格下降尤其明显，锂价格下降75%，钴、镍和石墨价格下降了30%至45%。在需求增长强劲的背景下，关键矿产价格下降主要原因是全球供应强劲增长。

报告指出，今天供应充足的市场并不意味着未来也将如此。在清洁能源技术加速发展背景下，对关键矿产的需求将持续强劲增长。若要达到本世纪中叶实现净零排放的目标，到2040年，能源转型关键矿产的市场总规模将增长一倍以上，达到7700亿美元。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 17 版）

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