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外交部发言人就伊朗总统莱希遇难答记者问

2024年05月21日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月20日电  （记者郭梓云）外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上就伊朗总统莱希遇难答记者问。

　　汪文斌说，习近平主席已向伊朗第一副总统穆赫贝尔致唁电，代表中国政府和人民就莱希总统在直升机事故中遇难表示深切哀悼，向穆赫贝尔第一副总统、莱希总统亲属以及伊朗政府和人民表示诚挚慰问。习近平主席指出，莱希总统就任以来，为维护伊朗安全稳定、促进国家发展繁荣作出重要贡献，也为巩固和深化中伊全面战略伙伴关系作出积极努力。他的不幸遇难是伊朗人民的巨大损失，也使中国人民失去了一位好朋友。中国政府和中国人民十分珍视中伊传统友谊，相信在双方共同努力下，中伊全面战略伙伴关系一定会不断巩固和发展。

　　汪文斌说，中方也对阿卜杜拉希扬外长不幸遇难深表哀悼，向阿卜杜拉希扬外长亲属表示诚挚慰问。

　　汪文斌表示，事故发生后，中方高度关注，并表示愿向伊方提供一切必要支持和协助。中方坚定支持伊朗政府和人民维护独立、稳定和发展，愿同伊方一道进一步深化中伊全面战略伙伴关系。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月21日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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