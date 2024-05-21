本报记者 邹 松

近日举行的联合国非洲经济委员会第五十六届财长会呼吁非洲国家抓住全球能源转型机遇，充分利用非洲大陆丰富的自然资源，切实培育和提升工业绿色化的价值链体系，促进非洲工业绿色化发展取得实际成果。

联合国工业发展组织的一份报告分析指出，能源、电力、交通、建筑等工业相关领域占非洲碳排放总量的近八成，非洲国家推动工业脱碳进程有望在未来30年内创造380万个净新增就业机会。目前，越来越多非洲国家正在出台或更新工业绿色增长计划，通过激励政策促进投资流向绿色低碳行业。

绿色工业项目不断增加

今年3月，一座装机规模达135兆瓦的光伏电场在南非彩虹矿业公司矿区附近开始施工，预计今年年底竣工发电。电场产生的清洁电力将主要用于该矿业公司锂、钴、镍和铂族金属等矿物开采及提炼，这些矿产品又将主要用于制造电池、电动汽车、风力涡轮机及氢能生产系统等。南非矿业委员会首席执行官罗杰·巴克斯特表示，当前越来越多的矿场选择与清洁能源相关的配套建设，这一传统行业正走向全产业链的绿色化。利用可再生能源促进矿业绿色转型，不仅节约成本，也更容易让矿产品获得出口优势。

2023年5月，首批电动巴士在尼日利亚最大城市拉各斯试运行。尼日利亚政府计划部署由100辆电动巴士组成的公交车队，以带动交通行业绿色转型。尼日利亚汽车制造公司近期将推出更适合非洲环境的定制电动汽车，初创公司“麦克斯”也将推出本土品牌电动摩托车。尼日利亚国家气候变化委员会总干事萨利苏表示，尼日利亚致力于全面推进工业绿色化，其中电动车制造是带动交通产业绿色发展的前沿领域。

英国国际投资公司气候与多样性咨询顾问阿迈勒·李表示，非洲的太阳能资源丰富，可以成为具有竞争力的绿氢生产基地，并带动其他产业绿色转型。

世界银行相关研究表明，非洲国家推动工业绿色增长的总体成本通常不会高于传统增长途径。联合国非洲经济委员会此前发布的一份报告强调，推进工业绿色化是非洲未来发展的重要出路，也是推动可持续和包容性发展的前提条件。报告建议，非洲各国制定推进工业绿色化进程的支持政策，同时采取系统化的方法确定关键领域，把重点放在能源采掘、制造业、运输及农林水产资源的价值链提升上。

实现经济与环保双重收益

非洲开发银行和全球绿色增长研究所日前在一份报告中表示，非洲多数国家政府积极支持联合国可持续发展目标和《巴黎协定》规定的国家自主贡献，一些国家还通过了绿色增长和气候适应性经济战略。非洲国家对工业绿色增长的政治承诺越来越大，这将有助于非洲推进工业绿色化进程。

阿瓦萨工业园是埃塞俄比亚首个国家级工业园，也被誉为非洲第一个零排放纺织工业园。运营8年来，阿瓦萨工业园学习中国绿色轻纺工业技术及经验，85%的工业废水实现了回收利用。目前，“阿瓦萨模式”正被推广到全国。埃塞俄比亚投资委员会专员莱里斯·内姆表示，埃塞政府已投入超过13亿美元建设10多个类似的工业园区。

另据报道，埃塞俄比亚的皮革工业绿色发展也初见成效。通过环保技术普及推广，埃塞全国皮革废弃物处理已达90%，在减少环境污染的同时降低了制革所需的材料进口，回收的污染物还可以生产副产品。

2023年9月非洲气候峰会期间通过的非洲绿色投资倡议也取得重要进展。该倡议已为8个地区国家的绿色能源项目拨款近26亿美元，将为非洲电网增加约1.8吉瓦的清洁能源。南非今年1月再次修订“综合资源计划”，预计到2030年新增的29吉瓦电力装机中，风电和光伏发电新增装机合计占比要达到七成。南非还推出“独立发电商计划”，鼓励私营部门投资可再生能源项目，并向国家电网出售多余的发电量。

加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬分析，全球能源转型是21世纪重大经济变革，非洲应抓住机遇切实提升产业价值链、提高产品附加值，加速推动可持续性的工业绿色化进程。“非洲气候行动平台”首席执行官杰克·基马尼认为，非洲多国已承诺优先发展绿色工业项目，推进工业绿色化进程是非洲大陆的“机会之窗”。

急需扩大绿色国际合作

津巴布韦总统姆南加古瓦在联合国非洲经济委员会第五十六届财长会上表示，非洲国家应该积极促进对绿色工业领域的投资，努力制定绿色产业标准，促进技术转让，鼓励区域合作。南非比勒陀利亚大学戈登商业科学研究所高级研究员法尔哈娜·帕鲁克分析，非洲工业绿色化转型面临不少挑战，包括基础设施、融资、技术研发等，非洲国家需要更具战略性的思维和更多有效的政策推进。

世界银行根据其2020年发表的《下一代非洲气候业务计划》，已为非洲数百个项目提供了超过300亿美元资金，旨在帮助撒哈拉以南非洲国家实现低碳且具有气候适应能力的发展目标。2022年建立的非洲绿色基础设施联盟，倡议加速和扩大非洲绿色基础设施建设融资。该联盟计划发起5亿美元项目早期准备与发展基金，主要目标为提高非洲基础设施建设项目的可融资性，进一步带动非洲区域100亿美元绿色基础设施建设项目投资。

非洲投资论坛在2023年年会期间公布了4个可再生能源和可持续发展项目，价值近15亿美元。项目涉及绿氢生产、水电、塑料回收技术等领域。今年2月，非洲开发银行宣布提供1.88亿美元贷款助力摩洛哥绿色投资计划，将主要用于为工矿企业周边城镇提供清洁饮用水并建设可再生能源发电储能系统。

中方积极支持非洲国家实现工业绿色增长。目前，中国已在非洲实施数百个清洁能源和绿色发展项目，中企同非洲合作建设的光伏电站累计装机容量超过1.5吉瓦，走在国际对非绿色合作的前列。非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯对本报记者表示，中国引领全球可再生能源产业及服务，通过产业规模效应和技术革新不断降低可再生能源设备的成本，促进了非洲地区的工业绿色化，“非洲国家愿与中国继续加强合作，共走绿色现代化之路。”

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)