本报北京5月20日电 （记者陈尚文）主题为“汇聚青春力量 共建中非现代化”的第八届中非青年大联欢20日在北京启幕。来自中非合作论坛52个非方成员的60多名非洲青年代表，将在8天行程中走访北京和浙江等地，以进一步加深彼此了解、深化中非友谊。

本届活动由外交部、中国宋庆龄基金会、浙江省人民政府共同主办。在当天举行的开幕式上，中国宋庆龄基金会主席李斌表示，新一届中非合作论坛峰会将于今秋在北京举行。相信今年的中非青年大联欢活动一定会为促进民心相通、推动中非友好、共建中非现代化注入新的、强大的青春力量。

外交部副部长陈晓东说，中非青年大联欢已成为中非合作论坛框架下重要的品牌活动之一。中非友好事业永葆青春和活力的希望在青年、关键也在青年。希望中非青年朋友汇聚青春之力，助推中非友好合作。

中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔驻华大使锡拉表示，非中之间的合作活力十足，具有典范意义。青年在非洲和中国都是发展的重要力量，期待进一步挖掘双方青年之间的交流与合作潜力，推动青年为非中关系未来发展助力。

“通过中非青年大联欢这样的活动来激励青年进步，对非洲各国发展具有重要作用。”非方青年代表、来自津巴布韦的约翰·帕拉扎说。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 03 版）

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