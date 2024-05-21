吉树民

中国和塔吉克斯坦是山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟。中塔携手构建命运共同体取得丰硕成果，为两国关系发展注入强劲动力。

中塔建交30多年来，两国关系实现从睦邻友好到战略伙伴再到全面战略伙伴关系的飞跃。近年来，在习近平主席和塔吉克斯坦总统拉赫蒙战略引领下，中塔关系不断实现跨越式发展，达到历史最高水平，成为国与国睦邻友好、真诚合作的典范。塔方积极响应习近平主席提出的构建人类命运共同体倡议。2019年，习近平主席赴塔吉克斯坦出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会并对塔进行国事访问期间，两国元首一致同意致力于发展全天候友谊，构建人类命运共同体，并致力于逐步构建中塔安全共同体。2023年，拉赫蒙总统访华期间，两国元首共同宣布推动构建世代友好、休戚与共、互利共赢的中塔命运共同体。

习近平主席2013年提出共建“一带一路”倡议后，塔方是最早支持该倡议并同中方签署共建合作文件的国家之一，积极推进塔“2030年前国家发展战略”同共建“一带一路”倡议深入对接。两国在交通、能源、工业等领域实施了一批重要援助及合作项目：建成中塔乌公路、中塔公路一期、亚湾—瓦赫达特铁路桥隧道等一系列基础设施建设项目，使塔吉克斯坦实现南北公路全年通行；中泰塔吉克斯坦农业纺织产业园不断发展壮大，成为中亚地区规模最大、产业部门最全的示范性园区和世界农业纺织产业最完整的园区之一，填补了塔国内多项产业空白；华新亚湾水泥厂的投产从根本上改变了塔吉克斯坦水泥依赖进口的局面；特变电工投资承建的杜尚别2号热电厂在极大程度上解决了当地冬季供电及供热紧张问题。

中塔两国都拥有悠久丰富的历史文化和神奇壮美的自然风光。得益于共建“一带一路”合作的蓬勃开展，中塔人民千年来在古丝绸之路上的“文化相遇”正焕发出新的光彩。孔子学院、鲁班工坊、中塔传统医学合作中心等像一个个跳跃的音符，汇合成中塔文化交流、文明互鉴的交响乐。

当前，中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，塔吉克斯坦也处于国家发展和民族复兴的关键时刻。中国愿同塔吉克斯坦在迈向现代化的道路上守望相助、携手共进，为两国和两国人民创造更多福祉，为本地区和世界的和平与发展作出新的贡献。

（作者为中国驻塔吉克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)