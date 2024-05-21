本报记者 李增伟 禹丽敏 刘仲华

位于匈牙利卡辛茨巴茨卡市的万华宝思德公司厂区一景。

本报记者 刘仲华摄

近年来，中匈经贸关系蓬勃发展，务实合作成果丰硕。中国是匈牙利在欧洲以外最大的贸易伙伴。匈牙利连续多年稳居中国在中东欧地区第一大投资目的国地位。2023年，中国对匈牙利投资创历史新高，再次成为匈牙利最大外资来源国。

匈牙利是首个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。近年来，两国不断加强发展战略对接，打造中匈务实合作新亮点，推动两国在贸易、投资、金融等领域务实合作不断提质升级，实实在在造福两国人民。

“匈中经贸合作的典范”

初夏时节，匈牙利东北部包尔绍德州卡辛茨巴茨卡市。主街两旁，树木郁郁葱葱，市政厅前广场上，一条长约10米的绿色木质巨龙雕塑格外显眼。

“这是10多年前当地艺术家为欢迎中国企业到来而制作的。”当地市民告诉记者。总部位于山东烟台的万华集团因帮助匈牙利企业宝思德化学公司走出困境，而在当地享有很高声望，双方的合作被当地媒体誉为“匈中经贸合作的典范”。

宝思德化学公司是匈牙利最大化工企业，成立于1949年。2011年1月31日，万华集团正式收购宝思德96%的股权，宝思德工业园更名为“中国匈牙利宝思德经贸合作区”。

在公司工作了近40年的人力资源部副总经理贝拉·瓦尔加向记者介绍了这段历史：“宝思德的聚氨酯产能在欧洲位居前列。但是从2008年起，公司连续亏损。在我们最困难的时候，中国企业伸出了援手。”

卡辛茨巴茨卡市人口不足3万，却有3600多人在中匈宝思德经贸合作区工作。在欧债危机背景下，万华集团不仅承受住了外部压力，还将本来被列入裁员计划的员工保留下来，让他们继续在企业工作。

“这在当时被《国际金融评论》评为年度欧洲、中东、非洲地区最佳并购项目。”万华宝思德公司副董事长李俊彦亲历了宝思德扭亏为盈的全过程。她介绍，“收购后第四年公司开始盈利，公司员工对我们充分信任，股东们对公司前景也充满信心。”

经过10多年的发展，曾经濒临破产的宝思德如今成为匈牙利综合排名前十的企业。截至2023年底，中匈宝思德经贸合作区已引进化工、工业气体、能源、机械加工等行业企业13家，其中6家为中资控股企业。

“在这里工作很开心，还可以接触和了解中国文化。”万华宝思德公司员工克里斯托夫告诉记者，今年3月，他和8名同事一道到中国参观访问。“我们先后去了山东烟台、浙江宁波、福建福州、上海等地，这些地方企业的高度自动化和智能化水平让我感到吃惊。现在，中国对匈牙利试行免签政策，便利了人员往来，这让我真切感受到两国间的友好程度越来越深！”克里斯托夫说。

“选择和中国企业一起发展，我非常自豪”

从曾经的人烟稀少到如今的设施完善、交通便捷，位于匈牙利首都布达佩斯的中欧商贸物流园区，是中国在欧洲地区建设的首个商贸物流型境外经贸合作区，已建设完成中国商品交易展示中心、切佩尔港物流园等，可提供各类关务、保税仓储及海外仓服务。

巴尔塔·阿提拉曾经是一家波兰灯饰公司匈牙利分公司的高管。2015年，他在中欧商贸物流园区举办的中国商品展会上，接触到中国惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“雷士照明”）的产品，有意与其进行深层次合作。

通过中欧商贸物流园区的牵线搭桥，巴尔塔成立了匈牙利偶像科技有限公司，成为雷士照明在中东欧地区的独家代理商。凭借中国的优质产品和以往积累的渠道资源，巴尔塔的公司逐渐拓展了波兰、罗马尼亚等周边国家市场，业务量逐年增长。

日前，记者走进位于中国商品交易展示中心的匈牙利偶像科技有限公司。“以前对中国照明产品不太了解。接触之后，我发现中国产品不断升级，质量越来越好，竞争力也越来越强，选择和中国企业一起发展，我非常自豪。”巴尔塔对本报记者说。

“在中欧商贸物流园区内，像巴尔塔这样在匈牙利以及其他中东欧国家代理中国产品，设立生产线，创立属于自己公司的客户还有很多，他们通过与中国伙伴的合作获得更多发展机遇。”中欧商贸物流合作园区首席执行官高索·巴拉兹对本报记者说，很多当地普通消费者都会选择来这里购买优质建材、轻工纺织、日用品、食品和健身器材。园区还为当地创造了1400多个工作岗位。

中欧商贸物流园区是中匈经贸合作日趋紧密的缩影。匈牙利匈中经济商会主席佩特·埃尔诺说，通过深度参与共建“一带一路”，匈牙利逐步成长为连接中国与中东欧国家和欧盟市场的商品贸易、运输物流和金融枢纽。“在巩固发展中东欧国家同中国经贸合作方面，匈牙利的纽带作用日益凸显。”佩特说。

“推动更多匈牙利特色优质农产品进入中国市场”

驾车从布达佩斯向东北方向行驶约140公里，便来到匈牙利主要葡萄酒产区之一——埃格尔。这里漫山遍野长满了刚刚吐绿的葡萄树。在独特的土壤和气候条件下，当地果农培植出一种独特的酿酒葡萄。

随行的匈牙利手工酿制葡萄酒协会中国区办公室主任大卫·瓦尔加—萨布扬向本报记者介绍，目前，匈牙利拥有20多处葡萄酒产区和近100个葡萄品种，葡萄酒年产量约为2.7亿升。过去，匈牙利葡萄酒主要出口法国、意大利等欧洲国家，近年来，出口到中国的葡萄酒数量逐年增加。

“希望更多中国朋友到托卡伊品尝葡萄酒！”匈牙利负责葡萄酒营销的政府专员帕尔·鲁库斯福尔维说。托卡伊位于匈牙利东北部，是有名的葡萄酒产地，已被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。帕尔表示，中国市场规模大，匈牙利政府计划加大葡萄酒推介和宣传，让更多中国消费者有机会品尝匈牙利葡萄酒。

匈牙利农业部部长纳吉·伊什特万表示，今年是匈中建交75周年，这为两国进一步发展经贸关系提供了良好契机。“匈牙利看好中国巨大的消费市场，正致力于加强与中国的农业和贸易合作，推动更多匈牙利特色优质农产品进入中国市场。”

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)