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多个国际组织及多国政府和政党重申恪守一个中国原则 坚决反对“台独”

2024年05月21日00:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月20日电　综合新华社驻外记者报道：众多国际组织，多国政府和政党团体，近日以答记者问、发表声明等形式持续发声，重申恪守一个中国原则，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台独”以及外部势力干涉中国内政的行径。

　　近日，在日内瓦的联合国机构和国际组织纷纷重申将坚持联合国大会第2758号决议，坚定支持一个中国原则。国际组织南方中心强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。南方中心反对任何形式的“台独”，全力支持中国和平统一。

　　斯里兰卡议长阿贝瓦德纳表示，坚持一个中国原则是国际大义，将坚定支持中国为实现国家完全统一和民族复兴伟业所作努力。无论国际形势如何变化，斯里兰卡都一如既往坚定支持一个中国原则。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，斯里兰卡支持中国政府为维护主权和领土完整所作的一切努力，反对任何形式的“台湾独立”。斯里兰卡决不允许利用斯领土从事任何反华分裂活动。

　　缅中友好协会主席丁乌表示，缅方坚定支持一个中国原则并多次公开发声支持中方。互相尊重主权和领土完整是缅中建交的政治基础。

　　巴基斯坦外交部发言人蒙塔兹·博楼池表示，巴方坚定奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分。她说，联大第2758号决议明确恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表，该决议的权威性不容置疑。

　　日本名古屋外国语大学名誉教授川村范行表示，个别日本政客渲染“台湾有事就是日本有事”，有的媒体报道中方不承诺放弃使用武力的同时，却有意忽视中国愿以最大诚意争取和平统一前景的郑重表态，这是在误导日本民众，也是将日本引向一条错误的道路。

　　刚果（布）高等教育、科研和技术创新部长埃玛纽埃尔·德尔菲娜·埃迪特·阿杜基表示，从历史经纬和国际法理角度讲，一个中国原则毫无争议、依据非常清晰。刚外交部秘书长盖伊·伊图瓦、总统外事顾问比安弗尼·奥基米等表示，一个中国原则是国际共识，早已深入人心。刚政府始终坚定支持一个中国原则，支持中国政府为维护国家统一所作的努力。

　　博茨瓦纳国民议会议长斯凯莱马尼重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，任何支持“台独”的势力都注定要失败。

　　莱索托国民议会议长塞卡马内表示，莱方将继续坚持一个中国原则，支持中国实现完全统一。

　　马拉维议长哈拉重申，马方坚定奉行一个中国原则，支持中国统一大业，反对任何形式的“台独”，这一立场从未改变。马拉维议会反对党领袖、国际关系委员会主席及各政党代表也纷纷表示，将继续恪守一中原则，支持中方维护国家主权和领土完整。

　　乌干达第三副总理卢基娅·纳卡达马、外交国务部长奥凯洛·奥里耶姆表示，乌干达政府将继续坚持一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，在台湾问题上乌方与中国保持一致。乌干达人民深刻认同中国人民对国家统一的追求，乌干达将继续在一个中国政策基础上推动乌中友好合作。

　　南非非国大全国执委莱胡特表示，非国大政府坚定支持一中政策，支持中国人民维护国家主权的斗争，支持中国早日实现国家统一。南非共产党国际关系书记马丁斯表示，南非共产党支持非国大和南非政府对一个中国政策的坚定承诺，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。

　　埃塞俄比亚外交部发言人内比尤·特德拉表示，埃方将继续坚定奉行一个中国原则。

　　津巴布韦执政党民盟中央政治局委员兼外事书记蒙本盖圭表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，无论现在还是未来，一个中国原则都将是津方的坚定立场；世界上只有一个中国。蒙本盖圭说：“维护国家主权和领土完整是每个主权国家的权利，中国也不例外，不容任何外部势力插手。”

　　尼日利亚众议院尼中关系委员会主席贾法鲁表示，尼方坚持一个中国原则的立场毫不动摇，台湾是中国领土不可分割的一部分；尼日利亚曾饱受内战之苦，深刻理解中国捍卫领土完整的决心。

　　安哥拉执政党安哥拉人民解放运动（安人运）中央政治局委员、外事书记曼努埃尔·奥古斯托说，安人运始终恪守一个中国原则，安方坚定支持中国维护国家主权和领土完整，反对任何形式的“台独”。

　　科摩罗执政党复兴公约党发表声明说，复兴公约党重申全力支持联合国大会第2758号决议，支持一个中国原则；台湾是中国领土不可分割的一部分，复兴公约党反对任何可能损害中国主权和领土完整的行径，反对干涉中国内政。

　　赞比亚前外长、赞比亚中国和平统一促进会荣誉会长姆旺加表示，联大以压倒性优势通过2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国一切权利，这对于捍卫一个中国原则、维护国际公平正义与世界和平具有里程碑意义。姆旺加表示，相信中国的和平统一大业终将实现。

　　瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊，瑞士前驻华武官、历史学家、国际安全政策专家贺彼得等表示，台湾自古以来就是中国领土的一部分，大陆和台湾同属一个中国，中国的主权和领土完整不容分割。

　　巴西里约州议会副议长蒂娅·茹、巴中友好协会会长恩里克·达诺布雷加表示，巴方支持一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，支持中国早日和平统一。

　　哥伦比亚参议院第一副议长玛丽亚·何塞·皮萨罗说，自建交以来，哥伦比亚恪守一个中国原则，乐见中国与整个拉丁美洲发展友好关系。哥伦比亚众议院外事委员会主席博卡内格拉表示，哥方坚持一个中国原则，哥众议院全力支持中国维护世界和平、促进国际正义的努力。

　　曾任阿尔及利亚驻南非、荷兰等国大使的努尔丁·朱迪亲身参与过推动新中国重返联合国这一历史性事件。朱迪说，联大第2758号决议的通过是一个中国原则的胜利，也是广大发展中国家的胜利，代表了国际共识和历史大势。这一结论清清楚楚、明明白白，不容任何国家歪曲改变。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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