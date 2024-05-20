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英国高等法院裁决阿桑奇可继续在英上诉

2024年05月20日23:45 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦5月20日电（记者孙晓玲　金晶）英国高等法院20日做出裁决，“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇可就引渡美国案继续在英国上诉。

　　英国高等法院3月26日宣布，推迟裁决阿桑奇被引渡到美国上诉案。法官表示，将给美国有关方面三周时间作出保证，其中包括如罪名成立阿桑奇不会被判处死刑、阿桑奇受到美国宪法第一修正案保护等。4月，美国根据英国高等法院要求，提供上述保证。20日，英国高等法院在对美国的保证进行评估后，裁决阿桑奇可继续在英上诉。

　　阿桑奇的律师表示，虽然对免除阿桑奇死刑的保证是美国方面一项明确的“行政承诺”，但美国并没有对阿桑奇受美国宪法第一修正案保护作出“任何可靠的承诺”。

　　出于健康原因，阿桑奇没有出席当天在伦敦举行的听证会。

　　阿桑奇现年52岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发美军战争罪行。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。之后，美国提出引渡要求。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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