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热点问答｜伊朗总统坠机遇难事件三问

2024年05月20日23:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月20日电　热点问答｜伊朗总统坠机遇难事件三问

　　新华社记者

　　伊朗官方媒体20日确认，伊朗总统莱希乘坐的直升机19日在该国西北部山区发生事故，包括莱希在内的机上人员全部遇难。

　　事故如何发生？伊朗国内外反应如何？总统罹难对伊朗政局产生怎样影响？

　　事故如何发生

　　据伊朗媒体报道，莱希所乘直升机19日下午在伊西北部东阿塞拜疆省“硬着陆”。事发时，总统的直升机队正从霍达阿法林县前往东阿塞拜疆省省会大不里士，参加一个石化综合设施的落成典礼。据报道，事发地在山区，地形复杂，当时天气恶劣、多雾寒冷、能见度低。

　　受天气和地形限制，搜救工作进展艰难，搜救队伍只能从地面前行，坠机精确位置直至20日一早才被确定。伊朗媒体20日上午证实莱希乘坐的直升机残骸已找到，包括莱希、伊朗外交部长阿卜杜拉希扬、东阿塞拜疆省省长拉赫马提在内的机上人员全部遇难。

　　伊朗媒体20日援引伊朗红新月会负责人的话报道，遇难者遗体正在被运往大不里士。

　　据伊朗官方媒体报道，坠毁的是一架美制贝尔－212型直升机。截至目前，伊朗官方未就事故发生原因作出解释。有分析称，天气、机械故障等可能是造成此次事故的原因。据报道，莱希总统的直升机队共有三架直升机，另外两架已安全返回。

　　伊朗国内外作何反应

　　莱希所乘直升机出事的消息传出后，伊朗多地民众为他祈祷。

　　据悉，土耳其军方19日晚出动一架无人机和一架具备夜视能力的搜救直升机，土耳其灾难和应急管理署派出32名山地搜救队员和6辆救援车辆；俄方此前也已宣布派出两架飞机、一架直升机和50名搜救人员协助伊方。

　　在确认莱希遇难后，伊朗最高领袖哈梅内伊宣布，伊朗全国哀悼5天。哈梅内伊说：“无论在何种情况下，国家的秩序都不会受到影响。”

　　土耳其、埃及、伊拉克、叙利亚、阿联酋、卡塔尔、约旦、黎巴嫩、沙特阿拉伯等中东国家对莱希遇难表示哀悼。其他地区的国家以及一些国际、地区组织也对莱希遇难表示哀悼。

　　一名以色列官员20日表示，以色列与莱希遇难没有关联。

　　如何影响政局

　　2021年6月，莱希第二次参加总统选举，以近62%的得票率胜出，当选伊朗第13届总统。

　　伊朗政府20日发表声明说，政府将继续运行。据伊朗媒体报道，伊朗第一副总统穆赫贝尔将在今后50天内担任总统，直至特别委员会组织举行新总统选举。伊朗外交部副部长阿里·巴盖里·卡尼被任命为代理外交部长。

　　伊朗外交关系战略委员会20日发表声明，赞扬了莱希和阿卜杜拉希扬在对抗不公正制裁，确保伊朗加入上海合作组织、金砖国家等国际多边机制，扩大与欧亚经济联盟的合作，支持巴勒斯坦事业以及改善伊朗与邻国关系等方面所作努力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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