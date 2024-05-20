人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见王毅

2024年05月20日23:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿斯塔纳5月20日电（记者张继业）当地时间5月20日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在阿斯塔纳会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　托卡耶夫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示中国的国际地位不断提高，在世界上发挥的作用越来越大，正在为维护世界和平稳定作出更为重要的贡献，国际社会更加重视和倾听中国发出的声音。哈方坚定不移恪守一个中国原则，这一立场永远不会改变，因为任何国家都不应被分裂。哈萨克斯坦是中国可以永远信赖的好伙伴。我们坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方密切高层交往，加强共建“一带一路”倡议同中间运输走廊建设的战略对接，推动两国经贸、人文合作取得更大发展，在国际问题上开展更加密切高效的协作。

　　王毅转达习近平主席对托卡耶夫总统的亲切问候。王毅说，中哈是山水相连的好邻居、平等相待的好朋友、志同道合的好伙伴。中方将继续坚定支持哈方维护本国独立、主权和领土完整，支持总统先生提出的系列发展战略和重要举措，坚决反对任何外部势力干涉哈方内政。哈方强调坚定不移恪守一个中国原则，这在当前台海形势下尤为重要，中方对此表示感谢。中国的发展是世界上和平力量的增长、稳定因素的增强，也是发展中国家和新兴市场经济体力量的壮大，中国的发展振兴将为包括哈萨克斯坦在内的世界各国带来新机遇。去年，两国元首共同确立了构建中哈命运共同体这一新的奋斗目标，为双边关系发展树立了新标杆、提供了新动力、开辟了新前景。在哈方建设“新哈萨克斯坦”的历史进程中，中方愿做哈方可信赖的、长期可靠的合作伙伴，支持哈方经济发展多元化，推进电子商务、新能源、人工智能等新兴产业合作。中方愿同哈方在联合国、上合组织、中国－中亚机制、亚信等多边框架下加强战略协作，乐见哈方在国际和地区舞台上发挥更大作用。

　　当日，王毅还同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌会谈并共同会见记者。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部