新华社阿斯塔纳5月20日电（记者张继业）当地时间5月20日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在阿斯塔纳会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

托卡耶夫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示中国的国际地位不断提高，在世界上发挥的作用越来越大，正在为维护世界和平稳定作出更为重要的贡献，国际社会更加重视和倾听中国发出的声音。哈方坚定不移恪守一个中国原则，这一立场永远不会改变，因为任何国家都不应被分裂。哈萨克斯坦是中国可以永远信赖的好伙伴。我们坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方密切高层交往，加强共建“一带一路”倡议同中间运输走廊建设的战略对接，推动两国经贸、人文合作取得更大发展，在国际问题上开展更加密切高效的协作。

王毅转达习近平主席对托卡耶夫总统的亲切问候。王毅说，中哈是山水相连的好邻居、平等相待的好朋友、志同道合的好伙伴。中方将继续坚定支持哈方维护本国独立、主权和领土完整，支持总统先生提出的系列发展战略和重要举措，坚决反对任何外部势力干涉哈方内政。哈方强调坚定不移恪守一个中国原则，这在当前台海形势下尤为重要，中方对此表示感谢。中国的发展是世界上和平力量的增长、稳定因素的增强，也是发展中国家和新兴市场经济体力量的壮大，中国的发展振兴将为包括哈萨克斯坦在内的世界各国带来新机遇。去年，两国元首共同确立了构建中哈命运共同体这一新的奋斗目标，为双边关系发展树立了新标杆、提供了新动力、开辟了新前景。在哈方建设“新哈萨克斯坦”的历史进程中，中方愿做哈方可信赖的、长期可靠的合作伙伴，支持哈方经济发展多元化，推进电子商务、新能源、人工智能等新兴产业合作。中方愿同哈方在联合国、上合组织、中国－中亚机制、亚信等多边框架下加强战略协作，乐见哈方在国际和地区舞台上发挥更大作用。

当日，王毅还同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌会谈并共同会见记者。

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