新华社海牙5月20日电（记者王湘江）国际刑事法院检察官卡里姆·汗20日发表声明说，他正在向国际刑事法院申请对包括以色列总理内塔尼亚胡在内的两名以政府高官和三名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人的逮捕令。

声明说，卡里姆·汗“有合理理由相信”内塔尼亚胡和以色列国防部长加兰特对“至少自2023年10月8日起”在加沙地带发生的“战争罪和反人类罪”负有刑事责任。

声明指出，这些罪行是在以色列与巴勒斯坦之间发生冲突背景下犯下的，其中包括将饥饿作为战争手段以及虐待、蓄意攻击和杀害平民等，这些犯罪行为至今仍在持续。

声明还说，证据显示，以色列通过对加沙地带实施全面围困，其中包括关闭过境点、限制食品和药品等人道救援物资进入、断水断电、袭击和杀害平民以及人道救援人员等多种手段，“故意且有计划地剥夺了加沙各地平民维持生存所必需的物品”。

根据声明，卡里姆·汗还申请对三名哈马斯领导人的逮捕令，分别是：哈马斯在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔、哈马斯下属武装派别卡桑旅领导人穆罕默德·迪亚卜·易卜拉欣·马斯里和哈马斯政治局领导人哈尼亚。这位检察官表示，他同样有理由相信这三名哈马斯领导人对“至少自2023年10月7日起”在以色列领土和加沙地带发生的“战争罪和反人类罪”负有刑事责任。

位于荷兰海牙的国际刑事法院根据2002年7月生效的《国际刑事法院罗马规约》设立，对该规约生效之后发生的灭绝种族罪、反人类罪、战争罪和侵略罪具有管辖权。国际刑事法院法官可根据检察官的申请签发逮捕令。

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