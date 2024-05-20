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新闻人物｜伊朗总统易卜拉欣·莱希

2024年05月20日19:43 | 来源：新华网
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据伊朗迈赫尔通讯社5月20日报道，伊朗总统莱希在直升机事故中遇难。这是2023年8月29日在伊朗首都德黑兰拍摄的伊朗总统莱希的资料照片。 新华社记者 沙达提 摄

据伊朗迈赫尔通讯社5月20日报道，伊朗总统莱希在直升机事故中遇难。这是2023年8月29日在伊朗首都德黑兰拍摄的伊朗总统莱希的资料照片。 新华社记者 沙达提 摄

新华社德黑兰5月20日电 题：伊朗总统易卜拉欣·莱希

新华社记者沙达提

一架载有伊朗总统易卜拉欣·莱希和高级官员的直升机19日发生事故，在伊朗西北部东阿塞拜疆省紧急降落。莱希在事故中遇难。

莱希1960年出生于伊朗东北部的马什哈德，1975年进入什叶派圣城库姆的宗教学院学习，取得伊斯兰教法本科和硕士学位，后在沙希德·穆塔哈里大学取得教法博士学位。

莱希从1977年开始在政治上反对推行西方化和世俗化的巴列维王朝政权，曾参加德黑兰大学学者和宗教人士静坐等示威活动。1979年伊朗伊斯兰革命后，莱希进入检察体系，从伊朗首都德黑兰以西的卡拉季起步，先后担任哈马丹省检察官、德黑兰检察官等职务。从1994年起，他先后担任伊朗国家监察组织主席、国家总检察长等职。2019年，莱希被任命为伊朗司法总监。作为司法系统官员，莱希大力打击腐败，包括惩治司法系统内部的不作为、辞退不合格法官、起诉腐败受益者、审判高级官员亲属等。这些反腐行动让他在支持者中广受称道。

莱希还一直坚持在宗教学校担任教职。2016年，他被伊朗最高领袖哈梅内伊任命为伊马姆·礼萨圣地监护人，并掌管伊朗财力最雄厚的宗教基金会阿斯坦·古德斯·拉扎维组织。

2017年，莱希首次参加总统选举，得票率排名第二，不敌伊朗前总统哈桑·鲁哈尼。2021年6月，莱希再次参加总统选举，并当选伊朗第13届总统，同年8月就职。

莱希已婚，有二女。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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