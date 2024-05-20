据伊朗迈赫尔通讯社20日报道，伊朗总统莱希在直升机事故中遇难。这是2021年8月5日拍摄的易卜拉欣·莱希的资料照片。 新华社发（贾瓦德摄）

新华社德黑兰5月20日电（记者 沙达提）据伊朗伊斯兰共和国广播电视台20日报道，伊朗总统莱希乘坐的直升机19日在西北部东阿塞拜疆省坠毁，莱希不幸遇难。

报道说，莱希随行团队的伊朗外长阿卜杜拉希扬、东阿塞拜疆省省长拉赫马提等多名高级官员以及机组人员也在事故中遇难。

据伊朗迈赫尔通讯社5月20日报道，伊朗总统莱希在直升机事故中遇难。这是5月19日拍摄的伊朗国家电视台播放的莱希乘坐的直升机在空中飞行的画面。 新华社记者 沙达提 摄

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，在莱希等人遇难后，伊朗政府召开由第一副总统穆赫贝尔主持的紧急会议并发表声明，对遇难人员表示哀悼，并保证国家事务不会因此受到干扰。

根据伊朗宪法第131条，如果总统在任期内去世，经伊朗最高领袖确认，由第一副总统代行总统职务。第一副总统、议会议长和司法总监将组成委员会，须在50天内安排新总统选举。

据伊朗迈赫尔通讯社5月20日报道，伊朗总统莱希在直升机事故中遇难。这是5月20日拍摄的伊朗国家电视台播放的救援人员抵达事故现场的画面。 新华社记者 沙达提 摄

据报道，总统的直升机队由3架直升机组成，事发时正从霍达阿法林县前往大不里士，参加一个石化综合设施的落成典礼。当天早些时候，莱希与阿塞拜疆总统阿利耶夫一起参加了霍达阿法林县的水库大坝落成仪式。

莱希1960年出生在伊朗东北部的马什哈德，2014年被任命为伊朗总检察长，2019年开始担任伊朗司法总监。2021年6月，莱希在总统选举中获胜，当选伊朗第13届总统，同年8月就职。

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