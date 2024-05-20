新华社北京5月20日电（记者马卓言、冯歆然）针对美方一些人不断散布歪曲联大第2758号决议的言论，外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上答问时表示，无论在法律上还是在事实上，台湾都是中国不可分割的一部分。中方正告美方一些人，时代潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。挑战一个中国原则终将被时代潮流吞没，开历史倒车只会坠入历史深渊。

“台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，不是一个国家，这是一个国际社会早有定论的问题，已成为二战后国际秩序的重要组成部分。”汪文斌说，《开罗宣言》明确要求，使日本所窃取于中国之领土，例如东北、台湾、澎湖列岛等，归还中国。《波茨坦公告》进一步规定《开罗宣言》条款必将实施。日本在其1945年《日本投降条款》及1972年《中日联合声明》中均承诺遵循《波茨坦公告》前述规定。

“无论在法律上还是在事实上，台湾都是中国不可分割的一部分。”他说。

汪文斌表示，联大第2758号决议解决了由谁代表全中国的问题，即中华人民共和国政府是在联合国代表包括台湾在内的全中国的唯一合法政府，明确了世界上只有一个中国，台湾是中国一部分、是非主权实体，确认了一个中国原则。联大第2758号决议通过半个多世纪以来，联合国秘书长及其发言人在涉台表态时都明确，联合国以联大第2758号决议为指引，坚持一个中国原则。联合国秘书处法律事务办公室曾出具多份法律意见，讲得很清楚，“台湾是中国的一部分”，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”。

汪文斌说，在坚持一个中国原则基础上同中国建立外交关系的国家从60多个增加到183个。“这清晰表明，一个中国原则不仅是国际社会的普遍共识，也已经成为国际关系基本准则。”

汪文斌表示，美方一些人恶意散布联大第2758号决议“未解决台湾地位”、“不禁止台湾有意义地参与联合国系统”等谬论，试图通过翻炒“台湾是中国的一部分”这个国际社会早已彻底解决的问题来否定联大第2758号决议、否定一个中国原则。这种开历史倒车的行为，不仅是在挑战中国的主权和领土完整，也是在挑战国际正义和良知，挑战战后国际秩序，既十分荒谬，也十分危险。

汪文斌说，中国终将统一，也必然统一，这是任何人、任何势力都阻挡不了的。“我们正告美方一些人，时代潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。挑战一个中国原则终将被时代潮流吞没，开历史倒车只会坠入历史深渊。”

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