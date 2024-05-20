新华社北京5月20日电（记者马卓言、曹嘉玥）外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上答问时表示，坚持一个中国原则是国际社会普遍共识，是大义所在、人心所向。无论台湾岛内政局如何变化，都改变不了两岸同属一个中国的历史和法理事实，改变不了国际社会坚持一个中国原则的基本格局，更改变不了中国终将统一、也必然统一的历史大势。

有记者问：近期，有众多国家、国际组织政要和各界友人在友好交流活动中公开表态坚持一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整，反对“台独”分裂，反对干涉中国内政。中方对此有何评论？

汪文斌说，近来，众多中国建交国政要、政党、各界友好人士和世界主要国际组织负责人出席中方举办的友好交流活动，重温与中国建交历程，回顾对华合作成果，密集发出恪守一个中国原则的正义之声，展现反对“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾问题的坚定立场。

汪文斌表示，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，也是中国发展与世界各国关系的政治基础和前提。事实一再证明，坚持一个中国原则是国际社会普遍共识，是大义所在、人心所向，世界上绝大多数国家和国际、地区组织与中国政府和人民坚定站在一起，支持中方反“独”促统的正义事业。

“我要强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。无论台湾岛内政局如何变化，都改变不了两岸同属一个中国的历史和法理事实，改变不了国际社会坚持一个中国原则的基本格局，更改变不了中国终将统一、也必然统一的历史大势。”汪文斌说。

汪文斌表示，少数国家的个别政客在涉台问题上搞政治操弄和“个人秀”，严重干涉中国内政，违反一个中国原则。中方对此予以强烈谴责，将采取一切必要措施坚定维护国家主权和领土完整。

“历史大势不可阻挡，‘台独’注定是死路一条！外部势力干涉中国内政、纵容支持‘台独’没有出路，‘以台制华’必遭失败。中国人民反对‘台独’分裂、争取国家统一的正义事业必将得到国际社会越来越广泛的理解和支持，中国实现完全统一的一天终将到来。”汪文斌说。

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