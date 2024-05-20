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第二届“青年说中国”国际话语能力大赛举行

2024年05月20日15:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 5月18日晚，由北京师范大学外国语言文学学院主办的第二届 “青年说中国”国际话语能力大赛在京举行。

外国语言学文学学院党委书记艾忻在开幕辞中指出，创设“青年说中国”国际话语能力大赛的初衷，在于鼓励青年学子作中华文明的传播者、中国形象和中国声音的代言人，以外语为桥梁，向世界展现真实、立体、全面的中国。她强调，讲好中国故事，要具备融通中外话语能力，新时代大学生应该担当起国际传播的使命。

北京师范大学外国语言文学学院党委书记艾忻致辞。主办方供图

北京师范大学外国语言文学学院党委书记艾忻致辞。主办方供图

来自北京师范大学、上海外国语大学、四川外国语大学、天津师范大学、北京化工大学等5所高校的12位初赛胜出者进行了激烈角逐。选手们围绕深入推进美丽中国建设、中国特色大国外交、推动高质量发展、营造具有全球竞争力的开放创新生态等主题，结合亲身经历和思考展开演讲。

大赛评选出特等奖1名，一等奖2名，二等奖4名，三等奖5名。来自四川外国语大学的王奕铄茗同学荣获特等奖，来自北京师范大学的王婧如、曹曦月两位同学荣获一等奖。

第二届北京师范大学“青年说中国”国际话语能力大赛圆满举行。主办方供图

第二届北京师范大学“青年说中国”国际话语能力大赛圆满举行。主办方供图

“青年说中国”国际话语能力大赛于2023年首次举办，旨在提升新时代青年国际话语能力，为深化文明交流互鉴、促进国际传播外语人才培养贡献力量。本届大赛的参赛者来自北京、上海、天津、广东、山东、四川、安徽、海南等13个省市的13所高校学子，比赛规模和影响力均创新高。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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