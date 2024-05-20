新华社东京5月20日电（记者钟雅 钱铮）《日本经济新闻》网站日前报道，日本经济新闻社的一项调查显示，中国在二氧化碳回收利用方面的技术专利数量居世界首位，这表明中国在应对全球变暖方面的技术竞争力正稳步提升。

二氧化碳回收利用涉及到二氧化碳的捕获、储存、分离、转化等一系列相关技术。日本经济新闻社调查结果显示，截至今年2月，中国企业和研究机构持有的二氧化碳回收利用相关技术专利数为10191项，是2015年时专利数的4倍。美国和日本在这方面的技术专利数分别为3574项和2977项，位居第二和第三位。

此外，按照竞争对手关注度等因素对二氧化碳回收利用相关专利的质量进行分析，中国专利的质量水平也很高，质量排名仅次于美国，而且近年来与美国专利质量的差距急速缩小。

报道介绍，二氧化碳回收是解决全球变暖难题的关键技术之一。目前各国都在竞相开发相关技术，来捕获工厂排放的或大气中存在的二氧化碳，并将其埋入地下或者用作化工原料。

报道说，中国在二氧化碳分离以及将其转化为化工原料等领域拥有很高的技术能力。例如中国科学院在将二氧化碳转化为甲烷等燃料技术方面表现突出；中国石化的百万吨级CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）项目，每年可减排二氧化碳100万吨。

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