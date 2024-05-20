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韩国医生“辞职潮”持续三个月　政府坚持推进扩招计划

2024年05月20日14:42 | 来源：新华网
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新华社北京5月20日电 韩国实习和住院医生因反对医学院扩招计划发起“辞职潮”约三个月之际，韩国政府19日表态继续推进这一计划，要求各相关医学院尽快出台新版招生方案，以便在2025学年度启动扩招。

此次医生“辞职潮”导火索是韩国政府2月初发布的医科大学扩招方案，内容包括从2025学年度起，将高校医学院招生规模从目前的3058人增至5058人，这样到2035年有望累计增加1万名医生。医疗界强烈反对这一计划，约万名实习和住院医生递交辞呈、罢诊离岗，造成诊疗混乱。

2023年10月18日，游客在韩国首尔光化门参观。新华社记者王益亮摄

2023年10月18日，游客在韩国首尔光化门参观。新华社记者王益亮摄

此外，医疗人员还向法院集体申请停止执行扩招计划。本月16日，首尔高等法院二审驳回这一申请，理由是停止执行该计划恐将严重影响社会福祉。

韩国总统办公室社会首席秘书张商允19日说，这一裁决让人“松了口气”，再次证明政府推进医学院扩招计划的紧迫性和合理性，同时为备考医学院的学生和家长消除不确定因素。

他表示，政府将要求各相关医学院尽快出台招生方案并完成准备工作，以便顺利在2025学年度启动扩招。他同时敦促离职的医生返岗，与政府展开对话。

针对首尔高等法院的二审裁决，医疗界表示不服，将向韩国大法院（最高法院）提起上诉。按韩国媒体说法，韩国医疗界与政府之间的矛盾恐将持续。

大韩医师协会新任会长林贤泽本月1日正式上任。外界普遍认为林贤泽属于医疗界“强硬派”，将就医学院扩招计划与韩国政府“对抗到底”。（张旌）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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