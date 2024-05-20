人民网曼谷5月20日电（记者白元琪）由中国驻曼谷旅游办事处主办、中国驻泰王国大使馆支持的“5·19中国旅游日”中国入境游推广活动于5月19日在泰国曼谷举行。本次活动旨在深化中泰两国在旅游领域的合作，推动双方游客互访，加强文化交流与理解。

泰国国家旅游局东亚司司长李文华、中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌、曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华等嘉宾出席活动并发表演讲。来自旅行社、航空公司、中泰主流媒体和众多泰国旅游博主等近150人参加了此次活动。现场还吸引了众多泰国游客参观咨询。

泰国国家旅游局东亚司司长李文华致辞。普拉维摄

李文华表示，中国一直以来都是泰国游客度假旅游的热门目的地之一。为进一步促进中泰两国旅游业的发展，泰中两国政府出台永久相互免签政策，最大限度支持两国人民之间的友好往来，泰国也将一如既往地以真诚的微笑和热情来迎接每一位中国游客。

中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌致辞。普拉维摄

常禹萌强调，自3月1日中泰免签政策实施以来，双向旅游交流激增。截至4月底，今年以来泰国累计接待外国游客超过1212万人次，其中中国游客超过235万人次，稳居榜首。泰国游客赴中国旅游也热情高涨，“中国旅游”成为泰国社交媒体及旅游电商平台的热搜关键词。明年是中泰建交50周年，双方将在旅游、金融、航空等领域进一步加强合作，促进人民友好往来，为中泰命运共同体建设注入活力。

曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华发表演讲。普拉维摄

阙小华指出，中泰两国文化和旅游资源丰富，互为主要的旅游市场。中国近期优化了外国游客入境流程，发布了便利政策，提高了入境旅游的便利性。随着这些措施的持续完善，预计泰国游客赴中国的数量将持续增长。

活动现场。人民网记者 白元琪摄

活动现场。人民网记者 白元琪摄

中国入境游便利支付是本次活动的重要议题之一。中国驻曼谷旅游代表处介绍了中国为入境游便利支付所采取的最新措施，银联国际泰国代表处介绍了 “锦绣行动2024”，以及提升泰国游客及其他外国人在华支付便利性的内容。泰国重要电子支付平台TrueMoney也在现场介绍了其为赴华旅游提供支付便利的服务和功能。

此外，由中国驻曼谷旅游办事处牵头，泰国正大集团、泰国正好旅运、中国国航和中国南航共同主办的第二届“我想去中国”短视频创意大赛也正式启动。活动现场还安排了丰富的旅游资讯、线路推介和网红分享中国旅游体验等内容，以及赴华旅游电子SIM卡发布会，吸引了观众的兴趣并引发热议。

(责编：曹欣悦、杨牧)