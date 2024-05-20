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“徽韵雅集”活动在新加坡举办

2024年05月20日13:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月20日电 （记者刘慧）5月18日，由中国对外文化交流协会、中国驻新加坡大使馆、新加坡中国文化中心、中国驻新加坡旅游办事处、安徽省文化和旅游厅共同主办的“茶和天下·徽韵雅集”暨安徽文旅推介会活动在新加坡中国文化中心举办。中国驻新加坡大使曹忠明，新加坡中国文化中心兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华，安徽省文化和旅游厅副厅长王靖等近300名来宾出席。

活动现场的茶艺体验互动。 新加坡中国文化中心供图

活动现场的茶艺体验互动。 新加坡中国文化中心供图

曹忠明在致辞中表示，茶对中国有特殊意义，在世界有深刻影响，中国“茶之道”蕴含着“和而不同”“和谐共生”的理念，体现了中国与世界的相处之道。徽文化底蕴丰厚，希望“徽韵雅集”帮助新加坡朋友增进对安徽、对中国的了解，多去安徽赏风光美景、品徽韵茗茶、游大美中国。

王靖在文旅推介环节中指出，中新友好源远流长，2023年新加坡来皖旅游人次居东南亚之首。今天，安徽文旅代表团访问新加坡，旨在分享安徽的茶文化与人文山水之美，诚挚邀请新加坡的朋友们走进安徽，亲身感受这片土地的魅力。她还与宿州、岳西和屯溪等地文旅负责人推介了特色文旅资源。

黄梅戏表演。 新加坡中国文化中心供图

黄梅戏表演。 新加坡中国文化中心供图

活动现场，观众们不仅欣赏到了书法与茶艺相结合的精彩“品茶挥毫”展示，还沉浸在国家级非物质文化遗产黄梅戏的动人演出中。此外，当天还有徽茶冲泡技艺体验互动、安徽旅游图片展、国潮茶饮品尝以及“茶和天下”文创品展示等活动，深受观众的喜爱。

文创产品展示。新加坡中国文化中心供图

文创产品展示。新加坡中国文化中心供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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